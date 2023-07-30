91歲模範父親是資深志工 以前每天工作逾16小時養6子女

父親節即將到來，新北新店今年共有9位模範父親，其中一最年長者為高齡91歲的蕭阿藤，創業初期每天工作逾16小時，養育6名子女，接近退休時並擔任鄰長近30年，也是資深「志工」，足為表率。

新店區公所於今在大豐社福館舉辦「新店區112年度模範父親表揚典禮」，表揚以最佳「爸主」為主題，彰顯父親堅毅如山的精神守護家庭，並由新店區長陳怡君及民意代表向9位模範父親獻上敬意，共同與其子女分享光采。

公所指出，今年模範父親中一名最年長者為高齡91歲的蕭阿藤，他育有6名子女，創業初期一天工作超過16小時，以身作則，樹立一分耕耘一分收獲的身教，蕭阿藤野在里內擔任鄰長近30年，服務里民不遺餘力，樂觀真誠的人生態度，足為表率。

公所提到，今年共有9位模範父親，包含蕭阿藤、呂忠義、葉佩德、李金福、劉茂松、高俊彥、周崇文、潘傳林、陳進興等，他們共同身分都是「志工」，不論是環保志工、消防隊義工、特教班志工、老人據點志工及社區鄰里志工，都有他們熱心公益，奉獻已力的身影。

公所表示，這次活動設計「星光大道」，9位模範父親由子女陪同走進現場，掀起熱鬧的開場，中場由雙城社區發展協會帶來70年代的舞曲表演；活動也特別安排孝親感恩三部曲，包含奉茶、喊聲「爸爸，我愛你」，最後幫父親按摩肩頸。活動最後，由司儀帶領全場齊聲喊出「爸爸，父親節快樂」。