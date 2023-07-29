北投中心新村聚落修復再利用 實現眷村精神獲獎

北市文化局表示，「北投中心新村聚落修復暨再利用第二期工程」，獲2023國家卓越建設獎，理由為實踐北投地方特色與眷村精神，這也是文化局第10度獲獎。

北市文化局以新聞稿表示，「北投中心新村聚落修復暨再利用第二期工程」榮獲2023國家卓越建設獎「最佳環境文化類金質獎」殊榮，自2018年「新北投車站重組工程」首度獲獎以來，本次獲獎是包含松山療養所宿舍、新北投車站、牯嶺街小劇場等文化資產修復工程在內，第10度受到獎項肯定。

文化局表示，評審認為「北投中心新村聚落修復暨再利用第二期工程」實踐北投地方特色與眷村精神，同時藉由歷史再創生形塑當代多元共感交流；而活動空間、藝術家駐村等多元且具在地性的空間機能，讓多元背景的人們藉由實地空間與活動參與，為北投中心新村增添生命力。

文化局指出，北投中心新村在日治時期為「陸軍衛戍醫院北投轉地療養所」，二戰結束後由國軍部隊接收並改設為國軍醫院，並將部分建物改建成宿舍設施供眷屬住宿，是國防部公告選定全國13處「國軍老舊眷村文化保存區」之一，更是全台唯一擁有溫泉資源的眷村，見證了北投的溫泉產業文化。

文化局表示，將基地分為2期工程施作，並投入超過新台幣2600萬元辦理第一期工程，於107年完成修復5戶眷戶建築並以策展空間開放營運；第二期工程經費則由北市府出資約2.1億元，並申請文化部前瞻計畫補助約1.1億元，共耗資3.2億餘元，完成約70餘戶眷戶建築修繕。

文化局表示，北投中心新村眷村房舍大致分成3種類型，第一類是用日治時期遺留下來的宿舍、庫房、馬廄、太平間等改建而成，第二類則是由婦聯會興建7棟木造石棉瓦眷舍，第三類是眷戶撥地自建列管的眷宅，建物總數將近80戶，龐雜的修復建物數量、不同類型的建物修復工法、多元文化歷史脈絡的保留等要素，皆增加本次修復工程的難度。

為呈現眷村聚落的特色與在地性，工程大量保留了原有建物磚瓦及木造建築，包含日治時期的磚造、木造眷舍、婦聯會木造眷舍等，也包含了少數近代眷戶自行增改建的加強磚造、RC造房舍，屋頂建材可見有日式黑瓦、文化瓦、仰合瓦、水泥瓦、複合式金屬屋頂等，整體景觀形塑出了多樣性的房舍樣貌與外觀，具體反應了建築材料之多樣性，以及眷戶為因應生活在有限空間下充份利用的巧思。