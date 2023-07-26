為緊密防颱將取消選舉行程？ 侯友宜：人民安全最重要

中颱杜蘇芮將威脅台灣，新北消防局指出，已協同個單位完成各項整備工作；新北市長侯友宜表示，雖然颱風接近新北機率低，但外環流恐致大雨影響，已要求各單位落實防颱。另外，外界好奇是否因此取消選舉行程；侯回應，會以人民安全為最重要任務，希望將防颱做到萬無一失。

新北市災害應變中心今開第三次整備會議，消防局長李清安說明颱風情況並指出，中央氣象局已在昨下午針對恆春半島發布陸上颱風警報，新北已完成各項整備工作，包含包括像抽水站、水門的巡檢，還有分洪道設施的檢查，以及移動式抽水機的調度及預佈、滯洪池的提前降低水位，以及溝渠的清淤、路樹的修剪、廣告招牌的固定等工作都要落實。

李清安表示，現階段要特別留意長浪發生，尤其是新北海域周圍，也會加強宣導民眾勿前往山區及水域，而石門水庫若有放水，也會提醒下游及低窪地區預防。他提到，今明兩天是颱風離新北最近的時候，各單位會加強整備，並針對積淹水點加強巡視；明天在東北角山區、東南側山區雨勢會較明顯。

侯友宜表示，已針對杜蘇芮開了三次整備會議，目前新北境內要海景或陸警機率是不高，但可能受外圍環流影響，東南側山區、東北角等區會達大雨等級，沿海地區也會有長浪，還是要求各地區避免戲水及山區活動。除石門水庫放水要通知下游民眾外，有些工程及歷史災點的地方 也會做好值準備。