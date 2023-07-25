新北公幼廚工調薪 仍少非營利5千元

新北市公幼廚工現有348人，月薪原為2萬4879元，教育局昨宣布8月起調整起薪至2萬6976元，若持續在同一家幼兒園服務，薪資最高達3萬4480元，但仍與非營利幼兒園廚工薪資相差5264元，公幼、非營利廚工還是「同工不同酬」。

新北市教育局昨公布將提高公幼廚工起薪為2萬6976元，並制定公立幼兒園契約進用廚工晉薪考核制度，教育局說，基準表共15個薪級，經年終考核為甲等，可在次學年晉薪，最高可達3萬4480元。不過起薪與非營利幼兒園薪資3萬2240元相比，仍相差5264元。

新樂非營利幼兒園長魏麗芳說，非營利幼園廚工確實月薪較高，主因是和體制有關，因非營利幼兒園沒有寒暑假、上班時數為8小時，有些公幼廚工上班時間沒這麼長，薪資有些微差距是能理解的，市府制定公幼廚工考核制度，更能留住人才。

抽中非營利幼兒園的錢姓家長說，她非常在意孩子的菜單，有些私幼為降低成本，會提供炸物、珍奶給孩子，讓她很不放心，公幼、非營利幼兒園較不會有這類情況，對市府調整起薪樂觀其成；劉姓家長認為，市府應逐步平衡公幼、非營利幼兒園廚工的薪資差距，才不會讓公幼廚工有相對剝奪感。

新北市教育局說，此次調薪後2024年預估增加經費約252萬，若比照非營利幼兒園廚工薪資，預估每年需增加約3000萬元，但中央並未訂定廚工統一薪資，市府會持續為廚工爭取相關福利，包括每年得1次公假職務排代方式健康檢查及每年健檢補助，希望透過推動廚工久任機制，提高契約進用廚工留任意願及士氣。