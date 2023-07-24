柯文哲行動派出所走入歷史 蔣萬安：評估成效不符預期

北市前市長柯文哲任內廢除大橋、雙連派出所，改以5輛警備車做為「行動派出所」，後因成效不佳改為「機動派出所」，今年5月因車輛年限到期全數報廢， 「柯P新政」走入歷史。台北市長蔣萬安今天被問及行動派出所政策，蔣表示，前市府推動行動派出所，不過警察局經過相關統計，的確目前成效不如預期，還是要經由警察局專業判斷決定。

柯市府任內規畫5輛行動派出所，滿足地方警力需求，廢除大橋與雙連派出所，還想整併文山一、文山二派出所，但當地居民反對而作罷。2015與2016年，共出勤61場次、為民服務1736件，包括代叫計程車和護送鉅款等都算在內、受理1件遺失物和9件拾得物報警。

後續出勤次數逐年下降，2017年出勤32場次、為民服務892件；2018年出勤21場次、為民服務1217件；2019年出勤9場次、為民服務1330件；2020年出勤5場次、為民服務484件；2021年出勤3場刺、為民服務135件；2022年出勤8場次、為民服務562件；今年截至4月底，出勤2場刺、為民服務58件。2017年至今的報案數掛0。

對此，蔣萬安今天視察萬安演習受訪表示，警察局經過相關統計，目欲乎目前效不如預期，還是要經由警察局專業判斷決定。