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杜蘇芮威脅大！侯友宜如臨大敵 坐鎮災防中心指揮作戰

聯合報／ 記者李成蔭王慧瑛／新北即時報導
颱風杜蘇芮逼近，各縣市防颱如臨大敵，新北市漁民也全力防災，要降低損害。圖／新北市農業局提供
颱風杜蘇芮逼近，各縣市防颱如臨大敵，新北市漁民也全力防災，要降低損害。圖／新北市農業局提供

颱風杜蘇芮逼近，各縣市防颱如臨大敵，新北市長侯友宜今天下午4點30分將在市府主持災害應變中心整備會議，要求各單位防災不能有一絲鬆懈。

侯友宜市政、選戰蠟燭兩頭燒，他今天下午安排到淡水區市民聯合服務中心，出席北部萬安46號演習，談到新北已盤點9779處防空避難設施，可容納879萬8千人，相當於新北市人口的2.21倍。侯友宜隨後便趕回市府，預計4點30分在市府9樓災害應變中心主持整備會議，防颱嚴陣以待，要保障市民安全，也避免失誤、失分。

杜蘇芮颱風來勢洶洶，新北市政府各局處強化防災整備工作，新北市農業局說，透過農會、區公所提醒轄區農友加強防颱措施，包含低窪處注意排水清淤、設施加強固定等，新北市漁業處已通知魚塭及66處九孔養殖戶，加強魚塭岸壁鞏固及排水疏通。另，針對海上作業漁船已發布簡訊提醒儘速進港避風，並加強漁船綁固，以維護船舶安全。

農業局也表示，市府會隨時注意中央氣象局雨量資料及行政院農業委員會水土保持局土石流警戒資訊，確認土石流通報系統與保全戶資料，並與區公所做好土石流疏散避難整備工作。

漁業處已請各區漁會提醒海上作業漁船應提高警覺，隨時注意最新颱風動態，必要時及早入港避風；景觀處、各區公所綠化班及委外廠商檢視轄內行道樹、路樹，必要時先行修剪或加強固定，做好整備措施，全力防颱。

杜蘇芮颱風 土石流

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