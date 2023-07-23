兒少、老人保護案增 北市挨轟無作為

北市前年家暴案創新高，達1萬7128件，去年還是高達1萬6924件，且兒少保護和老人保護案件仍創下新高，分別有1528件和2535件，議員質疑，市府有無對應預防改善系統？若不及時解決，台北市首善之都的稱號如謊言。北市社會局指出，暴力零容忍，將結合民間組織共同合作，強化家暴防治。

議員楊植斗表示，兒少保護和老人保護案件創新高，數據代表北市家暴兒童，和長者家暴問題持續上升，目前市府社會局的對應方式，只能被動發現隨後處理，應該在處理家暴案問題的同時，進行一定程度的輔導改善，否則家暴率會越來越高。

楊植斗表示，另外，數字上升，有一部分可能是黑數被揭露，但也有可能代表台北市長者和兒少家暴問題越來愈嚴重，希望市府正視問題，畢竟數字上升是事實，應及時想設法解決。

社會局分析，近年北市高齡老年人口比率快速上升，去年比率為20.91%，老人保護通報案件增加，其中多為失智及照顧負荷壓力，所衍生家庭暴力。至於兒少保護通報增加，是因民國107年衛福部修正兒少保護案件分流指標，將高風險家庭納入兒少保護案件，致老人保護及兒少保護通報案件有增加趨勢。

社會局指出，去年辦理「兒少保護個案親職賦能計畫」招募托育、諮商、職能、護理等不同專才親職老師，偕同社工訪視，依據個案及家庭需求，媒合親職老師到宅指導照顧者親職知能等，另有11位透過培植社區防暴宣講師及補助民間團體，在辦社區節慶活動、社區巡守或集會時，推廣家庭關係營造、不打罵的管教觀念等。