北市兒少老人保護案件創新高 議員批：首善之都如謊言

家暴問題日漸升高，台北市議員楊植斗指出，北市前年的家暴案創新高，達1萬7128件，去年微下降，但還是高達1萬6924件，且兒少保護和老人保護案件仍創下新高，分別有1528件和2535件，市府有無對應預防改善系統？若不及時解決，台北市首善之都的稱號就如謊言一般。北市社會局指出，暴力零容忍，將結合民間組織共同合作，強化家暴防治。

楊植斗表示，兒少保護和老人保護案件創新高，數據代表北市家暴兒童，和長者家暴問題持續上升，目前市府社會局的對應方式，只能被動發現隨後處理，應該在處理家暴案問題的同時，進行一定程度的輔導改善，否則北市的家暴率只會越來越高。

另外，數字上升，有一部分可能是黑數被揭露，但也有可能代表台北市長者和兒少家暴問題越來愈嚴重，希望市府正視問題，畢竟數字上升是事實，應及時想設法解決。

社會局指出，北市兒少保護自111年起辦理「兒少保護個案親職賦能計畫」，招募托育、諮商、職能、護理等不同專才之親職老師，偕同社工進行訪視，增加評估面向與精準度，並可依據個案及家庭需求，媒合親職老師到宅指導，提升照顧者親職知能、協助改善居家環境併營造良好親子互動，減少兒少再受虐風險。

另外，還有社區初級預防扎根計畫與培力宣講師，目前獲衛福部認證的防暴宣講師，有11位，透過培植社區防暴宣講師及補助民間團體，在辦理社區節慶活動、社區巡守或集會時，推廣家庭關係營造、不用打罵的管教觀念等。

社會局指出，其他預防措施，包括強化宣導，擴大多元通報及社區關懷機制，例如社區診所藥局等，提供安心求助管道，鼓勵市民建立正確家暴防治觀念，勇於通報與求助，透過社區鄰里守望相助關訪，達到暴力零容忍目標。

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