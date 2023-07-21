北市募里民小幫手調度YouBike 退休及打工族踴躍

台北市交通局與微笑單車招募「里民小幫手」協助調度YouBike，交通局指出，報名熱烈，主要是退休族及打工族，最快7到10個工作天就可上線參與調度或場站清潔。

交通局日前召開記者會表示，隨著YouBike站點增多，加上微笑單車公司開調度車時受路況影響調度；因此希望招募各里熱心人士成調度人員，時薪新台幣180元至185元，享勞健保及勞退6%。

招募「里民小幫手」，今天在松德大樓1樓102會議室有體驗區，民眾可持身分證、機車駕照等資料填寫履歷表應徵。

交通局指出，經統計有31人報名，相較之前其他招募會成效超過10倍，參加相當踴躍，最快7至10個工作天就可上線參與調度或場站清潔；今日無法前往招募會現場的民眾也可打電話洽詢。

經統計有31人報名，交通局表示，報名主要是退休族及打工族，可就近服務，還能運動兼賺外快；對YouBike而言，透過里民小幫手就近調度，可避免調度時間受路況影響，有效提升調度效率，更擴大調度能量，不排除後續持續招募里民小幫手，持續改善無車可借及無位可還的問題。

另外，交通局指出，基北北桃1200都會通月票，截至昨天、上線20天，售票張數突破42萬初期設定目標，都會通上線至今，北市運具運量已逐漸回升，以台北捷運為例，近日5路線（不含環狀線）平均日運量186.4萬人次，較去年同期成長28.4%，恢復至COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情前民國108年同期9成。

在公車方面，北市轄管公車近日平均日運量約108.8萬人次，也較去年同期成長19.5%，恢復至疫情前108年同期8成。

都會通上線21天，交通局統計截至昨日販售張數已達42.3萬張，所有運具使用次數1857萬人次，民眾主要用於捷運約898萬人次（48.4%）、其次市區公車約606萬人次（32.6%）、台鐵約112萬人次（6.05%）、國道客運約105萬人次（5.7%）、YouBike約78萬人次（4.2%）、桃捷約46.7萬人次（2.5%）及輕軌約10.4萬人次。