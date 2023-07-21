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三鶯線採半遮音式 民憂通車噪音

聯合報／ 記者李定宇／新北報導
三鶯線部分採半遮音隔板，沿線居民擔心通車後噪音擾民。圖／新北市捷運局提供
三鶯線部分採半遮音隔板，沿線居民擔心通車後噪音擾民。圖／新北市捷運局提供

新北市捷運三鶯線正如火如荼施工中，有民眾反映未來完工後遮音罩採用半遮式，擔心通車後噪音影響居民生活。新北市捷運局回應，隔音牆採雙弧型式，骨架為全罩式設計，保留未來加裝隔音板彈性。

捷運三鶯線將連接板南線頂埔站至桃園，通車後，土城、三峽、鶯歌居民通勤多一項選擇，目前正在施工的三鶯線，未來部分路段採半遮式噪音隔板，地方社群「我是土城人（頂埔大小事）」有民眾反映，中央路四段三鶯線頂埔站高架隔音牆不是全罩式，憂等隔音牆裝上要再變更，設計難度更高。

捷運局表示，考量該路段捷運高程約10公尺，直線段噪音量較低，兩側多為4樓建築，部分新建大樓依規定退縮，距離高架橋結構外緣約10公尺，三鶯線橋梁約10公尺高，在橋梁高度較高、噪音源低與高層建築距捷運遠等條件下，依噪音模擬分析後，設置相關減震抑噪設施，已符合噪音法令標準再低5分貝。

捷運局也說，三鶯線隔音牆採雙弧型式，骨架為全罩式設計，保留未來加裝隔音板彈性，會在營運前或住戶反映時檢測噪音值，如有不符合，將改善至符合為止。

土城區頂新里長許元皇表示，頂新里附近有不少高樓層社區，未來媽祖田站也有捷運聯開大樓，盼捷運局透過說明會多與地方多溝通。

新北市議員江怡臻指出，捷運局目前認為該路段為直線路段，就橋梁高度、噪音源等條件，依噪音模擬分析結果是符合相關法令的，也保留未來全罩式設置空間。江也說，依照環狀線在新板特區的經驗，希望設置方式仍應以居民實際生活感受為主，不能僅符合法令就算過關，要求市府需審慎評估，讓飽受施工黑暗期的居民別再犧牲生活品質。

捷運 噪音

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