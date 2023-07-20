柯文哲要北市府付北流1.9億 藍議員：若在柯任內吞得下這口氣？

台北流行音樂中心爆出尚有1.9億元工程款未結，每日利息達80萬元，不過前市長柯文哲今天受訪呼籲台北市長蔣萬安，中央不願意出錢，那就北市府自己出，台北市議員楊植斗批評，柯是前台北市長和總統擬參選人，應要幫北市府敦促中央，卻反幫民進黨甩鍋，質疑如果是柯任內，「吞得下這口氣嗎？」

楊植斗表示，柯文哲擔任台北市長期間，與北流廠商有1.9億的爭議工程款未處理，每月要多付80萬元利息，由於此筆款項涉及台北市政府以及中央的權責，最好的處理方式，就是雙方協商比例把這筆欠款給付了，由蔣萬安替柯文哲善後。

楊植斗說，今天柯文哲受訪時則說，與中央討論經費分攤支出也沒有意義，都是國家的錢，中央若確定不出錢，台北市府就勇敢做下去負擔，「言下之意，是要台北市民當冤大頭，除了1.9億的爭議款還得負擔累積至今破千萬的利息。」

楊植斗說，柯文哲的身份，分別是前台北市長和總統擬參選人，於情於理，都應敦促中央盡快與北市協商，並批評民進黨無所作為才對，「怎麼會是要蔣市府把這筆錢給吞了？」痛批柯替民進黨甩鍋，害台北市多花錢，「如果這件事發生在您的任內，吞得下這口氣嗎？」