全日抓噪音車 新北首日開150張罰單

基北北桃7月啟動「麥噪專案」，新北市噪音車管制時段由夜間8小時，擴大全日24小時，18日起實施，首日就開出150張罰單，共罰超過45萬元。環保局統計，昨天至下午3點取締97件，另今年至6月，科技執法開罰前三大熱區為新店、板橋、淡水。

截至18日止，新北共辦理環警夜攔15場次，結合170處固定式及18場移動式噪音科技執法取締。環保局表示，包含18日施行的噪音車行為罰全日取締，總計開罰892件噪音車，另據噪音管制法及違反噪音管制法裁罰規定，如夜間管制時段，加重裁罰至每件6千元，累犯最高可裁3萬元。

環保局表示，施行首日白天時段，違反前述規定的噪音車，整天違規裁罰共150件，近日因新法上路，許多車主已向機車行要求改回原廠管，改善車輛製造噪音問題，一般車輛行駛道路依照限速不同，有不同分貝裁罰基準，但多以50至70時速，超過86分貝就違規。

環保局表示，昨至下午3點多也取締約97件，另統計今年至6月，透過科技執法開罰前三大熱區，包括新店區，違規時段主要為清晨5點至9點，開罰件數458件；板橋區違規時段為晚上9點到凌晨2點，開罰件數292件；淡水區違規時段清晨跟夜間均有，開罰件數149件。

李姓民眾說，白天市區人聲鼎沸，排氣管噪音相對較不困擾，最令人反感是夜深人靜，騎士故意加速穿梭製造大量噪音，盼修法針對故意「炸街」的騎士，加重處罰甚至吊扣駕照，維護民眾享有安靜的權利。