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奧林匹亞智能機器人北區賽 亞東科大淡水校區開打

觀天下／ 記者許端驛/淡水報導
「2023 WRO 國際奧林匹亞智能機器人聯盟賽北區區賽」玩創意、拚競技，凡區賽晉級選手將可參與全國賽選拔，爭取晉級11月巴拿馬世界賽門票。 圖／紅樹林有線電視提供
「2023 WRO 國際奧林匹亞智能機器人聯盟賽北區區賽」玩創意、拚競技，凡區賽晉級選手將可參與全國賽選拔，爭取晉級11月巴拿馬世界賽門票。 圖／紅樹林有線電視提供

「2023 WRO 國際奧林匹亞智能機器人聯盟賽北區區賽」今明兩日(19.20日)在新北市亞東科技大學淡水校區青創中心登場，以「與世界接軌」為主題的機器人比賽中，玩創意、拚競技，共同較勁台北市、新北市、基隆市、桃園市、新竹縣市、宜蘭縣地區的校園機器人交流盛宴，凡區賽晉級選手將可參與全國賽選拔，爭取晉級11月巴拿馬世界賽門票。

參賽選手涵蓋國小至大專各年齡層，比賽項目有機器人運動(網球雙打)、機器人任務(競賽)、MARC聯盟賽，透過精采的賽事，挑戰參賽師生創意、技術、與智慧。

亞東科技大學研發長閆嬰紅表示，這次賽事在亞東科技大學淡水校區創新大樓舉行，淡水校區深耕在地，建立產學合作及青年創業以擴大服務、永續經營為目標，競賽也將更豐富的能量注入在地，起了活化社區的作用。機器人任務主題國小組「海洋資源保育」、國中組「水下基礎建設」、高中組「自由貿易港」三大主題在過去疫情下，更證明航運其為全球貿易不可或缺的關鍵，選手將透過比賽了解世界發燒議題。

主辦單位為亞東科技大學、台灣玉山機器人協會，透過各方合作努力，使得參賽選手透過比賽將所學科學知識與技能，應用於日常生活間，同時讓台灣所推動的 108 課綱與 12 年國教課程內容變得更深入，發展得更全面。本場區賽晉級選手將可參與全國賽選拔，爭取晉級11月巴拿馬世界賽門票，將台灣學子在機器人與科技的實力站向國際舞台。

淡水 奧林匹亞 青年

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