「最美里長」陳紫渝被爆選後開始秘戀 友人透露她真實感情狀態

新北市永和區永福里長陳紫渝被網路鄉民封為「最美里長」，時常引發討論，不過她近日被媒體直擊正陷入熱戀，讓不少網友直呼心碎。地方人士透露，兩人是去年大選後開始交往；友人則為陳抱不平，認為就是朋友間看電影，彼此也都單身，卻要被媒體跟拍，描述繪聲繪影。

「最美里長」陳紫渝去年參選里長後就引發話題，過去每次活動都吸引大批年輕民眾到場，年初發表寫真月曆，還吸引近千人民眾排隊，人潮繞了一旁校園快半圈。不過，陳近日被媒體跟拍，發現跟一名永和在地警察出遊，除一同看電影，甚至在車上有親密動作，還被拍到疑似進出旅館。

據了解，陳紫渝當選里長後，在地方上常熱心公益活動，除有些市府活動協助宣傳外，跟在地的永和分局也常合作宣傳，親力親為出席相關公益活動，彼此關係良好。

地方人士透露，男方為凃姓員警，兩人在選後開始交往，但詳細時間不太能確定。陳紫渝友人為陳抱不平，男未婚、女未嫁，雙方都單身，當天只是去看電影，是正常交友，卻被媒體寫成這樣，真的叫人情何以堪。