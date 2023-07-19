「最美里長」紫渝死會了！男主角是轄區帥員警 小倆口直奔旅館尋約會地

新北市永和區永福里長陳子瑜被網路鄉民封為「最美里長」，地方婆媽也熱心要幫她介紹對象，其實她早已名花有主，被鏡周刊直擊她正陷入熱戀，對象是永和分局秀朗派出所涂姓警員，消息爆出後，讓不少愛慕者心碎，也有不少人獻上祝福。

記者求證陳紫渝，她今天上午LINE、手機都沒接，暫時沒有回應。

陳紫渝24歲，青春俏麗形象深植人心，她臉書粉專有15萬人追蹤，是媒體寵兒。美女的感情世界引發關注，鏡週刊報導，陳紫渝7月11日晚間，偕一名壯男開著陳紫渝的車子到台北市，小倆口直奔旅館，疑因客滿只好走出來，之後另覓一家商業旅館，2個小時後約11點多，2人離開後，陳紫渝與男子的牽手、勾肩、摟腰，小逛一下之後各自回家，過程散發「粉紅泡泡」。