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「最美里長」陳紫渝死會了！男主角身分曝光 小倆口約會直奔旅館

「最美里長」紫渝死會了！男主角是轄區帥員警 小倆口直奔旅館尋約會地

聯合報／ 記者江婉儀李成蔭王慧瑛／新北即時報導
陳紫渝24歲，青春俏麗形象深植人心，她臉書粉專有15萬人追蹤，是媒體寵兒。取自陳紫渝臉書
陳紫渝24歲，青春俏麗形象深植人心，她臉書粉專有15萬人追蹤，是媒體寵兒。取自陳紫渝臉書

新北市永和區永福里長陳子瑜被網路鄉民封為「最美里長」，地方婆媽也熱心要幫她介紹對象，其實她早已名花有主，被鏡周刊直擊她正陷入熱戀，對象是永和分局秀朗派出所涂姓警員，消息爆出後，讓不少愛慕者心碎，也有不少人獻上祝福。

記者求證陳紫渝，她今天上午LINE、手機都沒接，暫時沒有回應。

陳紫渝24歲，青春俏麗形象深植人心，她臉書粉專有15萬人追蹤，是媒體寵兒。美女的感情世界引發關注，鏡週刊報導，陳紫渝7月11日晚間，偕一名壯男開著陳紫渝的車子到台北市，小倆口直奔旅館，疑因客滿只好走出來，之後另覓一家商業旅館，2個小時後約11點多，2人離開後，陳紫渝與男子的牽手、勾肩、摟腰，小逛一下之後各自回家，過程散發「粉紅泡泡」。

週刊進一步追出男主角身分，原來男方是新北市警察局永和分局秀朗派出所涂姓警員，陳紫渝所在的永福里就在他的轄區之內，消息一出，許多人都讚嘆「波麗士大人把妹功力果然技高一籌」，也有不少人認為，里長和警察是夢幻組合，都是守護地方的第一線。

陳紫渝24歲，青春俏麗形象深植人心，她臉書粉專有15萬人追蹤，是媒體寵兒。取自陳紫渝臉書
陳紫渝24歲，青春俏麗形象深植人心，她臉書粉專有15萬人追蹤，是媒體寵兒。取自陳紫渝臉書

陳紫渝 永和

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