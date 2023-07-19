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北市恢復敬老金 逾55萬人受惠

聯合報／ 記者洪子凱／台北報導
台北市社會局昨舉行重陽敬老金發放記者會，市長蔣萬安（左）到場宣布今年恢復發放。圖／台北市政府提供
台北市社會局昨舉行重陽敬老金發放記者會，市長蔣萬安（左）到場宣布今年恢復發放。圖／台北市政府提供

北市前市長柯文哲上任取消重陽敬老金，引發反彈，市長蔣萬安上任後重新發放1500元敬老金，市府昨宣布，只要重陽節當天設籍台北市達3個月，年底年滿65歲至98歲長者都符合領取資格，年底滿99歲以上者致送1萬元及禮品一份，今年共編列8.5億預算發放，預計有超過55萬長者受惠。

蔣萬安昨出席發放記者會時表示，北市已是超高齡社會，人口老化速度為六都之首，發敬老金是表達對長者關懷，北市也以「敬老、安老、挺老、顧老」出發佈建老人福利設施，並依循不同健康階段及老化程度的長者提供福利服務。

社會局說明，列冊低收、中低等長者將於8月7日直接入帳至本人帳戶，一般長者8月8日至9月7日優先以敬老卡（含註記敬老之愛心卡）可持卡至北市各捷運站悠遊卡加值機、四大超商、美廉社及101購物中心B1服務台等地點靠卡領取重陽禮金。

除了用敬老卡領取外，社會局首次推出線上申請重陽禮金匯款系統，只要在7月26日至8月31日前至官網填寫資料，可選擇匯款至長者本人郵局或台北富邦銀行帳戶領取重陽禮金，10月3日將匯款入帳。

若長者希望領取現金，可於10月12日至11月13日前往設籍區公所公布定點及時間領取，若來不及於以上時段領取，可於11月14日至12月31日線上申請補發，至於99歲以上人瑞將於9月至11月中由里幹事親送禮品及禮金到府。

永樂基金會理事長陳春子現年86歲，他說，過去柯文哲取消重陽敬老金的發放，很多老人家不滿，如今重新發放，大家都很開心；91歲黃小姐表示，拿到重陽敬老金很開心，但想要把這份錢捐出去回饋給社會。

民眾黨議員黃瀞瑩認為，北市整體市政上面還有很多事情要做，包含公共托育、定點臨托、長照設施、日照設施等，這些都需要花錢，希望蔣發了這筆錢後不要排擠到其他政策。

民進黨議員王閔生說，當初前市長柯文哲取消重陽敬老金，讓很多長者不滿，柯當初表示，要把這筆預算來做社區照顧等長照政策，但後來卻發現有將近一半預算被拿去做其他社福政策。

國民黨秦慧珠提醒，要把領取流程、時間、資格都要加強宣導，不管電視廣告、網路廣告、廣播等方式，里鄰長也要和長者持續溝通說明。

北市 重陽敬老金 柯文哲

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