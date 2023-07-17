2023臺灣音樂節9月將登場 賞星星、喝啤酒、聽音樂

滬尾藝文休閒園區再度攜手灣聲樂團於今年9月8日至10日，舉辦「2023臺灣音樂節」，特別推出三場以淡水、瓊瑤、跟往事乾杯為主題的草坡音樂會，邀請樂迷們一起來躺坐在千坪草地上，賞星星、喝啤酒、聽音樂，共度美好難忘的音樂盛宴。

灣聲樂團至今成立滿六周年，以臺灣音樂文化為核心價值，將臺灣文化融入古典音樂之中，透過熟悉旋律與濃厚情感進而產生共鳴連結，音樂總監李哲藝表示，去年臺灣音樂節因天候不佳，未能依照原計畫順利展開戶外草坡音樂會相當可惜！因此，今年特加一場舉辦共三場草坡音樂會，並且規劃融入淡水在地文化元素，第二場則特別邀請資深影評人陳煒智擔任導聆，帶領觀眾進入瓊瑤的世界，重溫愛情的美麗與哀愁。

將捷集團董事長林嵩烈表示，園區即將滿四歲，過往園區千坪草坡舉辦過許多大大小小精彩活動，包括「夏日野餐節」、「滬尾草坡風風節」、「親子滑步滾球派對」等等，去年首度舉辦的「臺灣音樂節」則獲得各界好評與回響，同時吸引許多酒店房客、遊客與樂迷參與，因此今年將於周年慶之際，以音樂節為首波主打活動，共同行銷淡水在地觀光以及推廣優質藝文活動，期待每年秋天來到淡水遊玩的旅客，都能參與這樣的年度藝文盛事，一起坐臥在千坪草原上觀山看海，感受音樂所帶來的深刻感動。