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守護夏日戲水民眾安全 汐止區長慰問駐點救難團體

觀天下／ 記者李嘉文/汐止報導
汐止區長林慶豐帶來飲品泡麵等慰問物資外，另製作感謝狀感謝救難團體的辛苦付出，守護夏日戲水民眾安全。 圖／觀天下有線電視提供
汐止區長林慶豐帶來飲品泡麵等慰問物資外，另製作感謝狀感謝救難團體的辛苦付出，守護夏日戲水民眾安全。 圖／觀天下有線電視提供

汐止區境內的柯子林天然泳池，一直是民眾熱愛的戲水勝地，隨著暑期已至，戲水遊客增多，蘆五救生隊與汐止晨泳協會等救難團體志工特別排班駐點守護水域安全，因此，汐止區長林慶豐特別帶來飲品泡麵等慰問物資外，另製作感謝狀感謝救難團體的辛苦付出，守護夏日戲水民眾安全。

臺灣頻繁的極端降雨事件，尤其是午後的強降雨，屢屢造成戲水民眾生命財產的危害。隨著暑期已至，戲水遊客增多，新北市汐止區境內的柯子林天然泳池，一直是民眾熱愛的戲水勝地。為了確保遊客的安全蘆五救生隊與汐止晨泳協會等志工駐點救難，汐止區長林慶豐就到柯子林天然泳池，感謝救難團體的辛勞及付出。

汐止區長林慶豐表示，除了帶來飲品泡麵等慰問物資外，另製作感謝狀，感謝蘆五救生隊與汐止晨泳協會等志工的辛勞付出。希望藉由志工們不間斷的守護水域安全，讓本區戲水民眾玩得盡興，也能玩得安全，共同建立本區安全無虞的戲水環境。

汐止 泡麵

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