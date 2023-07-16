都市內殯儀館進退兩難 回饋金機制引民怨嘆二等公民

新北市立殯儀館啟用42年，館內10個禮廳早已不敷使用，今年初遺體冷藏室一度剩39個櫃位，板殯急備40呎冷凍櫃備用。多年來要搬遷或重建均遇阻力，市府曾規畫將板橋殯儀館移至三峽、五股遭反彈，要把新莊變更成生命紀念館，也被民進黨立委從中央擋下，進度遙遙無期。

板殯量能存有隱憂，新北殯葬公會理事長吳宗孟坦言，板殯禮廳、冷藏櫃都不夠用，設備日漸老舊，停車場空地大，應該思考空間配置。

「殯儀館在市區有何不好？」吳宗孟說，現在人對生死議題持開放心態，北市一殯、二殯也在市區，板殯坐落市中心多年，若能去除陣頭等易引發噪音及擾民習俗，讓殯葬「淨化」，接受度自然能提高。

新北市殯葬處說明，板橋殯儀館冰櫃可冰存824名亡者、三峽火化場冰櫃可冰存78名亡者，殯儀館及火化場近幾月可用空櫃數量約200櫃，若冰櫃不敷使用，殯葬處可啟動臨時冰櫃或租用冷凍貨櫃，確保運作無虞；禮廳有淡旺日差別，目前足供民眾使用。

殯葬處表示，為改善殯儀館環境，市府每年編列上百萬預算，維護殯儀館廳舍及環境，近年也重新規畫停車場動線，降低殯儀館對周邊環境衝擊。

其實市府曾規畫將板橋殯儀館移至三峽、五股，卻遭地方反彈，想把新莊變更成殯葬園區也面臨阻力。

三峽區溪北里長林清明指出，市府曾提出要將板殯遷移到三峽，引發反彈，一度說要設置在鄰近台灣水泥廠的高速公路下方，鄰近河濱公園、步道，是三峽區門面，「不但難看，遊客一看會作何感想？」

五股集福里長葉玉芳則說，比起設置火葬場，地方對納骨塔接受度相對高，若市府若有設置規畫，可透過說明會溝通，以不影響居民生活為前提，「別突然宣布就要做，更別小看民意反彈力道」。

新北市政府將板殯周邊500公尺畫為回饋里範圍，2021年起將營收1成回饋給附近11個里，附近新建案、都更讓戶數增多，11個里規模差距加大，部分里每戶每年可獲500元，有些里只夠發200、300元，讓戶數多的里長大喊不公平。

新北市民政局表示，回饋金作法是依據新北市立殯儀館火化場及骨灰骨骸存放設施回饋地方自治條例，過去以年度各項服務收費實際總收入12%提列當回饋地方經費，近3年回饋金分別為2021年2182萬元、2022年2220萬元、2023年2460萬元。

板橋區中正里長林煌益說，原本板殯周邊有6里列入，後來新北市議會考量公平性，板殯為中心500公尺內的里皆納入發給回饋金對象，金額為板殯營收10至15％，每個里每年可獲90至100萬不等，近年新建案林立，人口增加，以中正里為例，一戶一年只能拿到265元。

林煌益感嘆，中正里就在殯儀館旁，儀葬車隊常路過，對里民生活影響程度大，卻與影響輕微的里、戶數較少的里，同享一樣的回饋金，部分里每戶一年可獲500元現金，有些還能發獎學金補助、辦里民文康活動，中正里是大里，錢少、影響程度大，里民忍不住抱怨自己是二等公民。