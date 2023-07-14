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新北NewTaiPAY使用次數低 議員：不是靠辦活動就能衝高數字

聯合報／ 記者江婉儀／新北即時報導
新北市研考會推動「NewTaiPAY」行動支付App，民眾可在四大超商及公有市場消費使用。圖／新北市經發局提供
新北市研考會推動「NewTaiPAY」行動支付App，民眾可在四大超商及公有市場消費使用。圖／新北市經發局提供

新北推NewTaiPAY行動支付，現在聯合四大超商共同推出公益合作活動，消費滿150元就會發放序號可獲得50點新北幣。但有議員認為，樂見推公益活動，但是推廣率還不足，如今市府想透過活動衝高使用人次，根本是天方夜譚；新北市研考會表示，評估藉由活動推廣，預估到10月可增加會員數到15萬。

研考會設置NewTaiPAY，3年花費6396萬元，如今使用次數與今年4月統計7萬人次，並無增長，希望透過與四大超商合作，公益活動分兩階段，希望增加會員人數與使用人次。

根據Google商店查詢顯示，NewTaiPAY的下載次數僅超過1萬次，而根據統計，且有不少民眾留1星評論抱怨，早已申請會員，卻無法正常登入，質疑市府根本浪費公帑；也有民眾留評論指出，依然沒有生物辨識解鎖和自訂信用卡名稱、手機條碼顯示方式不甚理想，如果能整合付款條碼和手機條碼、綁定超商會員會更好。

新北市議員顏蔚慈表示，跟超商合作推公益是好事，但是市府是否清楚要達到什麼目標？NewTaiPAY原本是要帶動中小型店家電子化轉型，也帶動店家商機，但連市府局處都對APP很陌生，想要藉由辦活動衝人數，根本是天方夜譚。

顏蔚慈認為，使用人次確實是重要指標，但不能頭痛醫頭，腳痛醫腳。新北幣應該是跟局處合作，例如可到體育場館消費，或是參加志工後可獲得點數，四大超商本就不缺客戶，也已經有電子化系統，若是希望做公益活動，沒有NewTaiPAY也做得到，她質疑若只是想衝使用人次，根本是把公務預算丟水中。

研考會表示，新北行動支付NewTaiPAY系列活動開跑，自今年7月起將陸續推出多重活動，首先推出「新北市民會員回娘家抽獎」活動，鼓勵新北市民會員啟動會員錢包功能，並可獲得抽獎機會，另於7月17日起結合新北市的四大超商（7-ELEVEN、全家、萊爾富、OK超商）共同推出「新北幣用新做公益」活動，於各超商消費單筆滿150元即可獲得獎勵序號，預計至10月可增加會員數到15萬人。

新北市研考會推動「NewTaiPAY」行動支付App，民眾可在四大超商及公有市場消費使用。圖／新北市經發局提供
新北市研考會推動「NewTaiPAY」行動支付App，民眾可在四大超商及公有市場消費使用。圖／新北市經發局提供
新北行動支付NewTaiPAY使用介面，程式內可操作「新北幣」。記者李成蔭／攝影
新北行動支付NewTaiPAY使用介面，程式內可操作「新北幣」。記者李成蔭／攝影
新北續推行動支付NewTaiPAY，近期將聯合國內四大超商共同推出公益合作活動。圖／新北研考會提供
新北續推行動支付NewTaiPAY，近期將聯合國內四大超商共同推出公益合作活動。圖／新北研考會提供

超商 公益活動 議員 新北 行動支付

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