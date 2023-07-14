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陳昇遭控涉性騷 北市府證實：暫停啤酒節演出合作
歌手陳昇捲入me too風暴，遭爆多年前對女設計師灌酒性騷，原訂7月22日出席2023天母啤酒節演出也傳出喊卡。台北市長蔣萬安今出席活動表示，對於性騷擾絕對零容忍；台北市商業處長高振源證實，確定會暫停他的演出合作。
該名設計師上月在社群發文稱被歌手性騷擾，接連3篇文章都沒指名道姓，如今她不再隱忍，透過社群公開點名陳昇。
她說，「這次我決意將對方名字說出，除了是要好好告訴自己，你是有力量的；也希望不要再有下一個人，因為看重自己專業而被看似光鮮亮麗的藝術家軟土深掘。陳昇，我不知道自己在設計這條路上能夠走到多遠，但我知道，你的才氣與作品，不應該建立在別人的傷痛之上。」
陳昇受邀7月22日在天母運動公園的天母啤酒節表演，如今爆發性騷疑雲。蔣萬安今出席節能設備補助計畫宣傳記者會受訪說，對於性騷擾絕對零容忍，已經請產業局做妥善處理，跟大家做一個說明。高振源表示，市府已經有事先因應，7月22日確定暫停陳昇的演出合作，下午將發新聞稿說明。
商業處表示，「2023天母啤酒節」主場活動將於7月22日至23日在天母運動公園登場，22日活動表演將調整，暫停藝人陳昇&新寶島康樂隊當天的演出合作。
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