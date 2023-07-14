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陳昇遭控涉性騷 北市府證實：暫停啤酒節演出合作

聯合報／ 記者林佳彣楊正海／台北即時報導
陳昇被控性騷擾。本報系資料照。
陳昇被控性騷擾。本報系資料照。

歌手陳昇捲入me too風暴，遭爆多年前對女設計師灌酒性騷，原訂7月22日出席2023天母啤酒節演出也傳出喊卡。台北市長蔣萬安今出席活動表示，對於性騷擾絕對零容忍；台北市商業處長高振源證實，確定會暫停他的演出合作。

該名設計師上月在社群發文稱被歌手性騷擾，接連3篇文章都沒指名道姓，如今她不再隱忍，透過社群公開點名陳昇。

她說，「這次我決意將對方名字說出，除了是要好好告訴自己，你是有力量的；也希望不要再有下一個人，因為看重自己專業而被看似光鮮亮麗的藝術家軟土深掘。陳昇，我不知道自己在設計這條路上能夠走到多遠，但我知道，你的才氣與作品，不應該建立在別人的傷痛之上。」

陳昇受邀7月22日在天母運動公園的天母啤酒節表演，如今爆發性騷疑雲。蔣萬安今出席節能設備補助計畫宣傳記者會受訪說，對於性騷擾絕對零容忍，已經請產業局做妥善處理，跟大家做一個說明。高振源表示，市府已經有事先因應，7月22日確定暫停陳昇的演出合作，下午將發新聞稿說明。

商業處表示，「2023天母啤酒節」主場活動將於7月22日至23日在天母運動公園登場，22日活動表演將調整，暫停藝人陳昇&新寶島康樂隊當天的演出合作。

台北市長蔣萬安上午出席北市服務業汰換節能設備補助計畫宣傳記者會受訪。記者楊正海／攝影
台北市長蔣萬安上午出席北市服務業汰換節能設備補助計畫宣傳記者會受訪。記者楊正海／攝影

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性騷擾 陳昇 蔣萬安

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