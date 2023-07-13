釀塞車惹民怨…為何選周三上班日放煙火？北市觀傳局解釋了

台北市大稻埕夏日節昨施放第二場煙火，儘管交通疏散已比上周順暢，但還是有民眾抱怨塞車，前市長柯文哲任內的前觀傳局長劉奕霆開砲「每周三放不是在考驗我們？」並指台北市觀光不能用台東模式類比，觀傳局長陳淑慧說，之所以周三放煙火，是因台北市經濟活動比較弱的時間在周三，觀光活動都會遇到經濟與交通困擾問題，會努力平衡將干擾降到最低。

陳淑慧表示，觀光本來就有很多不同論點，讓經濟有感才是最重要。她認為，觀光本來也就沒有類比，例如太魯閣馬拉松，台東有這樣的馬拉松嗎？台東有熱氣球，台北市能辦嗎？不行。所以她在思考，台北有什麼？其實台北有便捷的交通，所以希望透過夏日節活動，讓大家重新認識台北。

由於接下來還有六場煙火施放，其中還有五場會辦在平常上班日的周三，陳淑慧表示，北市府會不斷精進相關配套，包括近期就會整理出來，建議民眾也可以不用擠進大稻埕，也可以在台北市、新北市周邊，例如三重、板橋等賞煙火地點看煙火，甚至周邊飯店也都加入行銷行列，希望也帶動台北市的住房率。

陳淑慧透露，其實這次大稻埕夏日節活動，市長蔣萬安也指示同仁，「一定要將民眾的不便降到最低，做不夠的會持續檢討，檢討後馬上改善」。至於本周三因為周邊有天坑補強工程施工，北市府一共投入800名人力維持交通等，下周起，投入的人力應該可以減少。

北市交通局科長林育生也表示，比較這兩周大稻埕放煙火人潮疏導狀況，第一次7月5日施放煙火，周邊交通到晚上十點左右才紓解、交管解除是在晚間9點10分；昨天7月12日第二次放煙火，提早10分鐘解除交管，9點45分左右周邊車流已經恢復正常，甚至有些路段至晚間9點半，已經陸續恢復正常車流。