大稻埕煙火秀湧5.8萬人次觀賞 75分鐘完成疏散

台北大稻埕夏日節第2場煙火秀今晚登場，市府統計，今天共吸引5.8萬人次遊客參與，並花費15分鐘即完成主場地疏散，周邊道路則在煙火落幕後75分鐘恢復正常車流量。

有鑑於5日首場煙火秀狀況連連，今天的大稻埕夏日節第2場煙火秀，市府共出動約800名人力嚴陣以待，並增設垃圾桶、流動廁所、指引告示牌等，還有遊客擔心塞車，下午3時許就抵達大稻埕碼頭。

由於南京西路上的天坑仍在修補，市府今天關閉鄰近的4號水門，並加派警力及人員廣播，引導民眾改從3號或5號水門進出，雖有少部分民眾誤闖，動線仍大致順暢。

觀傳局表示，今天煙火秀的主題為「鬧熱稻埕」，統計吸引5.8萬人次遊客共襄盛舉，施放完畢後僅花費15分鐘便完成堤外主場地疏散作業。

台北市警察局交通警察大隊觀察，周邊道路在下班時間為正常車流量，其中環河北路、民生西路段及市民大道等往西車流稍多，皆持續派員疏導。

交通局交通治理科長林育生指出，今天散場時車多但不致壅塞，市民大道、民生西路等周邊道路行車速度較上週好轉，並在晚間9時45分恢復正常車流量。

觀傳局指出，接下來還有5場180秒的低空煙火秀在每週3登場，8月20日則有長達480秒的高空煙火秀壓軸，將密切留意交通狀況、人潮疏散安全及周邊環境整潔，並納入各方意見持續改進。