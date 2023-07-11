地方憂「天坑」效應 大稻埕明晚煙火交管措施出爐

台北市南京西路天坑擴大引發隱憂，第二場「大稻埕夏日節」焰火明天照常登場，預估將湧5萬人潮，擔心塞車、安全等問題，地方湧現不少反對意見。台北市副市長李四川主持跨局處會議，北市交通大隊今天公布交管措施，包括停車管制，10時至24時淡3至5號水門堤外路邊停車格取消、淡4號水門外規劃緊急應變通道等。

北市府舉辦「2023大稻埕夏日節」，到8月16日前共有7場焰火秀，但5日首場主題焰火，由於人潮爆滿、觀傳局無交通管制規劃，尖峰時段車輛壅塞惹民怨。北市府緊急召開交通局、觀傳局、警察局等跨局處檢討會議，明日上演第二場焰火表演，北市警局提醒，每周三活動期間，除原淡3至5號水門管制外，將新增多項彈性交通管制疏導措施，以維周邊道路順暢及人潮進退場安全，包括停車管制，10時至24時淡3至5號水門堤外路邊停車格取消，淡4號水門外規劃緊急應變通道，並視人流情形，彈性實施管制。

擴大管制範圍時間為20時至21時30分，視狀況彈性管制車輛只出不進，僅開放住戶通行。第一階段範圍從環河北路以東、民權西路以南、延平北路以西、忠孝西路以北範圍內區域，並視人、車潮擴大第二階段管制，往東延伸至重慶北路，同時擴大周邊疏導範圍。

路口管制，包括民族西路、環河北路口管制往南；市民大道、塔城街口管制往西；19時30分起，延平北路、民生西路口管制往西。高架與快速道路部分，華江橋、忠孝橋往北進入環河高架道路匝道管制，環河高架道路往北疏導貴陽街下匝道，和平西路、洛陽停車場匝道往北環河高架道路方向管制。

北市警局建議民眾改道，東西向車流可行駛酒泉街、民族東／西路、愛國東／西路、忠孝西路。南北向車流行駛重慶南／北路、承德路、中山南／北路。

由於活動周邊停車空間有限，為避免停車不便或交通壅塞降低遊興，北市警局呼籲民眾搭乘台北捷運至北門站、雙連站、大橋頭站與中山站，再步行至活動會場，其中捷運北門站為最佳進、出動線。