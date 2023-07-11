憂地底還有天坑「未爆彈」 里長籲暫停大稻埕煙火1次

大稻埕夏日節每周三施放主題焰火，共計7場次，不過地點鄰近南京西路天坑，就有里長認為，焰火可以暫停1次，確認天坑填補沒問題、調查周遭管線狀況後，應該要提高警戒，把觀察時間拉長，確認安全無虞再繼續放焰火、辦活動。

北市大同區隆和里長沈春華今受訪時表示，副市長李四川是工程背景，連專業人士都得花2天才找到天坑原因，表示台北市政府對於地下管線圖資的掌握不完整，在這種情況下要如何100%保證不會再有天坑出現？這次是在民宅前不到3公尺處，下次若影響居住安全怎麼辦？

沈春華透露，其實大同區內有很多老舊管線，過去辦理多次會勘，每次挖開地面，才會發現管線和道管中心的圖資不盡相同，一下手就可能挖壞，導致每次施工結束，很容易要報修漏水、路燈壞掉等，破損率極高。

沈春華希望，北市觀傳局可以暫停一次焰火施放，如果是唯一一場，所有單位都準備齊全，讓大家很兩難就算了，這次總共有7場次，少放1、2次有差嗎？她認為北市府應該要100%掌握地下情資才有辦法改善問題，到底市民生公安重要，還是放焰火重要？