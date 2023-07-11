快訊

中職／陳凱倫引退因性侵未遂…尖山國中第一版聲明惹眾怒「改口確定解僱」

LISA也死會了？爆巴黎約會「世界首富3公子」 男方身分背景曝光

性侵百人的美國「金牌狼醫」：監獄服刑中遭囚犯砍成重傷

聽新聞
test
0:00 / 0:00

憂地底還有天坑「未爆彈」 里長籲暫停大稻埕煙火1次

聯合報／ 記者鍾維軒／台北即時報導
台北市南京西路、貴德街口路面出現塌陷，台北市工務局等單位持續在現場灌漿處理。圖／聯合報系資料照
台北市南京西路、貴德街口路面出現塌陷，台北市工務局等單位持續在現場灌漿處理。圖／聯合報系資料照

大稻埕夏日節每周三施放主題焰火，共計7場次，不過地點鄰近南京西路天坑，就有里長認為，焰火可以暫停1次，確認天坑填補沒問題、調查周遭管線狀況後，應該要提高警戒，把觀察時間拉長，確認安全無虞再繼續放焰火、辦活動。

北市大同區隆和里長沈春華今受訪時表示，副市長李四川是工程背景，連專業人士都得花2天才找到天坑原因，表示台北市政府對於地下管線圖資的掌握不完整，在這種情況下要如何100%保證不會再有天坑出現？這次是在民宅前不到3公尺處，下次若影響居住安全怎麼辦？

沈春華透露，其實大同區內有很多老舊管線，過去辦理多次會勘，每次挖開地面，才會發現管線和道管中心的圖資不盡相同，一下手就可能挖壞，導致每次施工結束，很容易要報修漏水、路燈壞掉等，破損率極高。

沈春華希望，北市觀傳局可以暫停一次焰火施放，如果是唯一一場，所有單位都準備齊全，讓大家很兩難就算了，這次總共有7場次，少放1、2次有差嗎？她認為北市府應該要100%掌握地下情資才有辦法改善問題，到底市民生公安重要，還是放焰火重要？

天坑 大稻埕 煙火秀

延伸閱讀

籲市府盡速調查改善 顏若芳：別讓台北成「天坑之都」

台北天坑始因汙水管破損 專家直指「這是重要警訊」

影／混凝土應急 北市南京西路天坑暫時止血

北市南京西路天坑修補 自來水今搶通、大稻埕煙火照放

相關新聞

天坑施工遇大稻埕煙火 北市曝續辦原因並加派警力交維

台北市南京西路天坑持續工程補強，不過明天大稻埕夏日節放煙火續辦，預估將湧5萬人潮，因應周邊天坑工地施工、及平日下班尖峰車...

憂地底還有天坑「未爆彈」 里長籲暫停大稻埕煙火1次

大稻埕夏日節每周三施放主題焰火，共計7場次，不過地點鄰近南京西路天坑，就有里長認為，焰火可以暫停1次，確認天坑填補沒問題...

降鳥擊增停車空間 八里左岸遊憩區案修正後送環評大會

為促進台北港及八里區的遊憩產業發展，新北市政府規畫打造2棟觀光旅館及1棟商場，開發單位針對前次會議建議進行調成，包含降低...

籲市府盡速調查改善 顏若芳：別讓台北成「天坑之都」

北市天坑從小洞變大洞，附近居民相當擔心。北市議員顏若芳認為，大稻埕夏日節煙火因為鄰近天坑，在還沒有百分之百確定修補完工之...

台北天坑始因汙水管破損 專家直指「這是重要警訊」

台北市南京西路8日出現小天坑，雖已派工填補，但前天深夜因汙水管破損擴大坍方範圍。專家透露「這是一個重要警訊」，因為汙水管...

瞄準求職、轉職者需求 汐止遠雄廣場推出套裝優惠專案

社會新鮮人陸續從校園轉進職場，新北市汐止遠雄廣場推出套裝專屬優惠活動，廣邀有意求職、轉職人士，用實惠價格選購適合面試穿著...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦