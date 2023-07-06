大稻埕煙火「塞人塞車」挨批 觀傳局：代表活動受歡迎

大稻埕夏日節昨登場，並施放第一場煙火秀，現場群眾逾5萬人次，散場時周遭道路交通大打結引發民怨。北市觀傳局長陳淑慧今表示，這活動就是非常受歡迎、宣傳到位，所以來了非常多人，今年盼透過場次分流、延後施放時間降低交通衝擊，不過昨晚仍花了點時間疏散人潮，無法做到最高分，之後會與交通局、警察局開會檢討，精進做為。

大稻埕昨晚迎來首場煙火秀，超過5萬人在大稻埕碼頭周遭，即使出動500名工作人員、300名警力，散場時仍衝擊附近交通秩序。就有網友抱怨，因為沒有做交通管制，出現人車搶道的現象，非常危險；附近居民李先生說，到了晚上10點多還看見人潮散不去而塞車，又有噪音問題，質疑為何不舉辦在假日，難道之後的每周三都要重演一次「觀光惡夢」嗎？

陳淑慧今受訪時說，大稻埕夏日節往年只有一天，人員疏散會比較久，這次透過場次分流、延後煙火施放時間，降低交通衝擊，不要影響居民生活秩序，透過規劃把衝擊降到最低，能讓更多人看到煙火，但昨晚人數爆量，花了30分鐘舒緩人潮。

未來還有6場煙火，有居民就擔心每周三都要塞車。陳淑慧表示，團隊非常重視所有活動的每個環節，這次51天活動，每天都在開工作檢討會，因為活動基本上無法100%做到最高分，有些要檢討的事項，之後會跨局處討論，只要發現問題就立即改善。

至於具體方案為何？交通局科長說明，除了主要的5號水門，行人也可以走3號及4號水門進出場，昨天觀察發現大部分的行人基於記憶，習慣性走5號水門進出，且5號水門車流量多，所以出現人車交織現象，會加強宣導民眾能利用4號跟3號水門進出，腹地也比較大，分散5號水門的壓力。

陳淑慧強調，假日的大稻埕本來人就很多，所以才選擇周三放煙火，希望可以分散人潮，讓大家平日也到大稻埕，會維持原規劃，不會改成假日，未來會有更精進的做為，也會做好提醒，讓駕駛人提前避開人潮較多的地方，場內加強標示3號及4號水門都可以進出。