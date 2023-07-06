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大稻埕煙火「塞人塞車」挨批 觀傳局：代表活動受歡迎

聯合報／ 記者鍾維軒／台北即時報導
台北市觀光傳播局局長陳淑慧今早出面說明昨晚大稻埕人潮疏散狀況。記者鍾維軒／攝影
台北市觀光傳播局局長陳淑慧今早出面說明昨晚大稻埕人潮疏散狀況。記者鍾維軒／攝影

大稻埕夏日節昨登場，並施放第一場煙火秀，現場群眾逾5萬人次，散場時周遭道路交通大打結引發民怨。北市觀傳局長陳淑慧今表示，這活動就是非常受歡迎、宣傳到位，所以來了非常多人，今年盼透過場次分流、延後施放時間降低交通衝擊，不過昨晚仍花了點時間疏散人潮，無法做到最高分，之後會與交通局、警察局開會檢討，精進做為。

大稻埕昨晚迎來首場煙火秀，超過5萬人在大稻埕碼頭周遭，即使出動500名工作人員、300名警力，散場時仍衝擊附近交通秩序。就有網友抱怨，因為沒有做交通管制，出現人車搶道的現象，非常危險；附近居民李先生說，到了晚上10點多還看見人潮散不去而塞車，又有噪音問題，質疑為何不舉辦在假日，難道之後的每周三都要重演一次「觀光惡夢」嗎？

陳淑慧今受訪時說，大稻埕夏日節往年只有一天，人員疏散會比較久，這次透過場次分流、延後煙火施放時間，降低交通衝擊，不要影響居民生活秩序，透過規劃把衝擊降到最低，能讓更多人看到煙火，但昨晚人數爆量，花了30分鐘舒緩人潮。

未來還有6場煙火，有居民就擔心每周三都要塞車。陳淑慧表示，團隊非常重視所有活動的每個環節，這次51天活動，每天都在開工作檢討會，因為活動基本上無法100%做到最高分，有些要檢討的事項，之後會跨局處討論，只要發現問題就立即改善。

至於具體方案為何？交通局科長說明，除了主要的5號水門，行人也可以走3號及4號水門進出場，昨天觀察發現大部分的行人基於記憶，習慣性走5號水門進出，且5號水門車流量多，所以出現人車交織現象，會加強宣導民眾能利用4號跟3號水門進出，腹地也比較大，分散5號水門的壓力。

陳淑慧強調，假日的大稻埕本來人就很多，所以才選擇周三放煙火，希望可以分散人潮，讓大家平日也到大稻埕，會維持原規劃，不會改成假日，未來會有更精進的做為，也會做好提醒，讓駕駛人提前避開人潮較多的地方，場內加強標示3號及4號水門都可以進出。

大稻埕 塞車

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