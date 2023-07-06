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大稻埕煙火秀大塞車 上班族轟低能為何平日放煙火？
台北大稻埕夏日節昨首場180秒煙火施放，周邊擠進5萬人潮塞爆，尤其昨天上班日，許多看煙火秀人潮與下班尖峰人車潮全擠在一起，引發民怨，PTT也有網友罵「低能，到底為什麼要在平日放煙火？」副市長李四川今天則表示，將邀集相關單位開會，人潮散場擠爆周邊路段，這一部分的確有必要檢討。
昨晚台北大稻埕夏日節首場180秒煙火秀登場，儘管現場出動約500名工作人員，但仍遭質疑現場動線不良、流動廁所不足、垃圾無處丟等狀況，甚至散場後，因周邊也有交管，周邊交通大打結，包括大稻埕週邊道路環河北路、鄭州路、市民大道等都在塞，有民眾抱怨，加班竟下班還得因塞車動彈不得，批評台北空氣已經夠差了，卻花錢製造汙染，還放這麼多天。
由於接下來到8月20日之前，還有六個周三平日大稻埕會施放煙火。對此，李四川表示，昨天大稻埕舉辦這麼大的活動，據警察局統計，周邊擠進五萬多人，但卻只有三個水門可以疏散人潮，交通管制包括裡面的流動廁所、垃圾桶等，也都因人太多造成困擾，確實有檢討必要。
李四川說，他今天會找相關單位，就昨天發生的交通、環保等問題做一次改進，因為只有三個水門，全擠在五號水門疏散，希望也能從三號、四號水門可以有疏散動線，這一部分有值得我們有必要再來檢討。
對於網友質疑為何要在平日放煙火？李四川表示，這一次的確是擴大舉行，因為是放暑假，一般學生都已經在放暑假，才會擇定週三放煙火。
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