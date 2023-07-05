1億3千萬活動中心成蚊子館 新北城鄉局遭糾正

新北市城鄉局花費1億3483萬餘元興建直潭市民活動中心，2018年落成啟用後，新北市審計處查核發現活動中心長期低度利用效能過低，糾正新北市城鄉局。城鄉局之後活化由直潭社區管委會辦理銀髮俱樂部並成立滑板訓練中心提高使用效益。城鄉局表示，已成立跨局處財務收支會議針對設計需求及空間量體做統籌分配，避免設計不良、需求增加等情事再次發生。

新北市府為提升新店直潭地區公共設施服務，城鄉局運用台北自來水事業處辦理直潭淨水廠用地區段徵收案土地配售溢價款規劃興建直潭市民活動中心，花費1億3483萬餘元並於2017年3月完工，同年11月將該活動中心移交新店公所負責營運，2018年啟用、總樓地板面積為3729平方公尺，地下1層作停車場，地上1樓為多功能教室及體育館，2樓為藝文空間、社區教室及會議室。

但新北市審計處查核發現，城鄉局規劃興建活動中心建築量體超過規定上限，且新店公所未適時通報市府協助活化，規劃期間也未研商施設圖書閱覽室及體育館可行性，致完工後無相關機關願意進駐，也無民眾租用活動中心，長期低度利用變成蚊子館，審計處因此通知市府改善。

經審計處提出改善要求後，新店公所簡化活動中心申借作業，並由直潭社區管委會辦理銀髮俱樂部，且委外標租成立滑板訓練中心，經統計去年4至12月平均使用率已達63％，提高公產使用效益。新北市議員黃心華指出，市府在規劃各項空間時，應考慮未來社會變遷後的使用需求變化，並在建築格局設計階段，就預留未來機能改造的彈性及空間餘裕。