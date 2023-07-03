碧潭與三麗鷗家族明星著色聯名活動 明中午起限量報名

新北觀旅局「碧潭寫生趣」由三麗鷗家族明星化身為寫生藝術家，即日起至9月13日在碧潭展出，本月8日、15日及22日推實體親子創意著色及寫生活動，民眾可在著色稿上為三麗鷗明星增添風采，在創作心中的碧潭共度充滿歡樂和創意的藝術體驗。

新北觀旅局長楊宗珉表示，今年碧潭地景裝置藝術特別以「寫生」為主題，完美融合了Hello Kitty及碧潭景緻，也在暑假期間推出著色寫生活動，邀請親子一同來到碧潭，在化身為寫生藝術家的三麗鷗家族明星陪伴下，透過著色及繪圖，讓孩子們發揮想像力、專注力及創造力。

為讓到「碧潭寫生趣」的民眾留下難忘的遊玩回憶，在會場方向指引牌上特別設計超可愛「碧潭寫生趣」IG妝容濾鏡QR碼，用手機掃碼後，就可以一起戴上Hello Kitty的蝴蝶結「妝可愛」，還有「碧潭寫生濾鏡」。

觀旅局表示，「碧潭寫生趣」的著色寫生活動分別於7月8日、15日及22日下午15時至17時在碧潭東岸吊橋下舉辦，著色寫生線稿內容由家族明星輪番登場，本周登場的著色寫生線稿是「Hello Kitty」，7月15日是「布丁狗」及「大耳狗喜拿」著色線稿，最後在7月22日登場的是「美樂蒂」及「蛋黃哥」著色線稿，著色活動將於明中午12時開放線上報名，每一場次限定80名，額滿為止。

地景裝置展出期間，碧潭東岸廣場每周日有農業局的「希望市集」；新店區公所分別在7月4日及7月11日辦理新店觀光導覽活動；而新北市立圖書館於7月8日、22日及30日以兒童繪本主題書展行動書車展出；觀旅局在7月16日也會辦理「 2023探旅新北定向越野系列賽新店場」。