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碧潭寫生趣起跑 邀親子畫出三麗鷗家族超萌偶像

中央社／ 新北3日電

新北市「碧潭寫生趣」即日起在碧潭展出，並將在7月8日、15日及22日推出實體親子創意著色及寫生活動，邀請親子一起來畫出可愛三麗鷗超萌偶像，創作心中的歡樂及創意。

新北市政府觀光旅遊局今天發布新聞稿，觀旅局長楊宗珉表示，「碧潭寫生趣」即日起至9月13日止在碧潭展出，今年碧潭地景裝置藝術特別以「寫生」為主題，也在暑假期間推出著色寫生活動，邀請大家一起到碧潭，讓三麗鷗家族明星陪大家歡樂過暑假。

觀旅局指出，「碧潭寫生趣」的著色寫生活動分別於7月8日、15日及22日下午3時至下午5時在碧潭東岸吊橋下舉辦，著色寫生線稿內容由超人氣家族明星輪番登場。

其中，7月8日登場的著色寫生線稿是「HelloKitty」，7月15日是「布丁狗」及「大耳狗喜拿」著色線稿，最後在7月22日登場的是「美樂蒂」及「蛋黃哥」著色線稿。

著色活動，觀旅局表示，將於4日中午12時開放線上報名，欲報名著色寫生活動的民眾可上臉書（Facebook）粉絲專頁「新北旅客」點選置頂貼文內的報名網址進行報名，每一場次限定80人，額滿為止，喜愛三麗鷗家族明星的粉絲不能錯過。

碧潭

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