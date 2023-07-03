芭樂變火龍果、蝦仁炒麵沒麵 北市校園午餐登錄不實 家長憂

校園食品安全受重視，北市「校園食材登錄平台」未清楚標示營養午餐的食材來源，被發現有來自中國大陸的食材透過台灣廠商「過水」，無認證標章含混過關，其他還有登錄錯誤、未標示食材來源等問題，引發家長擔憂。北市教育局回應，會督導廠商每天核實登錄，避免產生疑慮。

民進黨北市議員陳怡君接獲家長陳情，指出「校園食材登錄平台」隨處可見營養午餐來自中國食材，卻透過台灣廠商過水、無認證標章也可含混過關、部分食材只有名稱卻無其他資訊，如此營養午餐把關鬆散，來歷不明的食材吃進孩子肚裡，讓家長不放心。

陳怡君舉例，士林區某國小在5月就吃了8次中國產地食材，而台北市各國小除了有來自中國食材外，還出現多項產地不明問題，像是平台登錄水果「芭樂」，秀出圖片卻是「火龍果」、「黑糖饅頭」登錄成「白饅頭」、蝦仁炒麵登錄食材只有蝦，沒有「麵」，甚至出現營養午餐每道菜只有食品名稱，沒有標示任何食材來源，萬一不慎食品中毒，該如何追查來源？

陳怡君說，營養午餐常使用中國的食材，價格雖比台灣便宜，但也沒有差很多，北市府應全面徹查校園營養午餐是否登錄不實、登錄偽造，也應該要求廠商以台灣食材為主，或以營養價值相似食品代替。

對此，北市教育局回應，台北市校園與午餐廠商配合中央政策，每天必須至教育部校園食材登錄平台，登打午餐菜色及食材進貨等資訊，未來會再要求各校督導廠商核實登錄，並請台北市餐盒食品公會協助向廠商宣導及時更新相關資訊，避免造成家長疑慮。