聽新聞
test
0:00 / 0:00

芭樂變火龍果、蝦仁炒麵沒麵 北市校園午餐登錄不實 家長憂

聯合報／ 記者鍾維軒／台北報導
北市議員陳怡君走訪菜市場，發現台灣產的食材稍貴，但金額差異相當小，籲北市府要求廠商使用台產食材。圖／陳怡君提供
北市議員陳怡君走訪菜市場，發現台灣產的食材稍貴，但金額差異相當小，籲北市府要求廠商使用台產食材。圖／陳怡君提供

校園食品安全受重視，北市「校園食材登錄平台」未清楚標示營養午餐的食材來源，被發現有來自中國大陸的食材透過台灣廠商「過水」，無認證標章含混過關，其他還有登錄錯誤、未標示食材來源等問題，引發家長擔憂。北市教育局回應，會督導廠商每天核實登錄，避免產生疑慮。

民進黨北市議員陳怡君接獲家長陳情，指出「校園食材登錄平台」隨處可見營養午餐來自中國食材，卻透過台灣廠商過水、無認證標章也可含混過關、部分食材只有名稱卻無其他資訊，如此營養午餐把關鬆散，來歷不明的食材吃進孩子肚裡，讓家長不放心。

陳怡君舉例，士林區某國小在5月就吃了8次中國產地食材，而台北市各國小除了有來自中國食材外，還出現多項產地不明問題，像是平台登錄水果「芭樂」，秀出圖片卻是「火龍果」、「黑糖饅頭」登錄成「白饅頭」、蝦仁炒麵登錄食材只有蝦，沒有「麵」，甚至出現營養午餐每道菜只有食品名稱，沒有標示任何食材來源，萬一不慎食品中毒，該如何追查來源？

陳怡君說，營養午餐常使用中國的食材，價格雖比台灣便宜，但也沒有差很多，北市府應全面徹查校園營養午餐是否登錄不實、登錄偽造，也應該要求廠商以台灣食材為主，或以營養價值相似食品代替。

對此，北市教育局回應，台北市校園與午餐廠商配合中央政策，每天必須至教育部校園食材登錄平台，登打午餐菜色及食材進貨等資訊，未來會再要求各校督導廠商核實登錄，並請台北市餐盒食品公會協助向廠商宣導及時更新相關資訊，避免造成家長疑慮。

北市 營養午餐 饅頭

延伸閱讀

火龍果變芭樂、蝦仁炒麵只剩蝦 北市營養午餐登錄不實家長憂

首例文資自然地景北投石保留區 議員轟欠維護變髒溪溪

林飛帆退選立委 北市議員陳怡君表態：願承擔背水一戰

北市府「月經平權」做一半？議員提案兌換衛生棉政策擴及高中職生

相關新聞

芭樂變火龍果、蝦仁炒麵沒麵 北市校園午餐登錄不實 家長憂

校園食品安全受重視，北市「校園食材登錄平台」未清楚標示營養午餐的食材來源，被發現有來自中國大陸的食材透過台灣廠商「過水」...

女童考第5名挨打 父PO網犯眾怒

新北市一名小學女生因考第5名被父親要求跪地，用藤條不斷抽打，過程中孩子痛得不斷哀號，小腿傷痕累累，這名父親自拍管教影片上...

租金補貼及老屋換居 新北今受理

新北市多元住宅協助政策今開跑，城鄉局表示，今年提供租金補貼申請戶更簡便的受理方式，更擴大辦理社會住宅包租代管，增加5家業...

已賣超過17萬張！基北北桃都會通將迎首個上班日 各單位加派人力

TPASS基北北桃都會通1日上路，總計已賣超過17萬張，明天將迎來上路後首個上班日，預估購買人潮更多。基北北桃聯合表示，...

被罵傲慢…李四川吐露心聲：說實話得罪人 說謊話太狡猾

民眾黨台北市議會黨團日前一場「北藝、悠遊卡、教育基金釋疑」記者會，因副市長李四川下令官員不列席，民眾黨議員批市府藐視議會...

暑假來了 新北推3共融公園帶孩子放電

暑假到來，新北市景觀處說，過去推動老舊公園更新及全齡化共融遊戲場，現已有187座共融特色公園，比如中和公園不僅面積達11...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦