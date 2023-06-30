豪雨狂炸 新北三重板橋部分路段積水達腳踝

豪雨狂炸，新北市三重區、板橋區與新莊區等地達一級淹水警戒，包括三重區重新路四段、板橋江子翠捷運站附近等地傳出積水，高度約達腳踝。新北災害應變中心下午3時強化3級開設。

午後熱對流發展旺盛，中央氣象局下午2時50分針對北北基等19縣市發布大雨特報。經濟部水利署也針對新北市三重區、樹林區、新莊區、板橋區與土城區發布一級淹水警戒。

根據中央氣象局時雨量統計，截至下午3時30分，三重區達78毫米，板橋區為57.5毫米。

新北市政府消防局說，三重區出現較多積水路段，包括重新路四段積水約15公分，高度約達腳踝；另還有仁愛街、集美街等。板橋區江子翠捷運站附近也有約20公分積水。

三重區長王坤南告訴中央社記者，包括正義南路與光興街口、成功路等處都因瞬間大雨而有積水，其中成功路積水約8公分。

新莊區長朱思戎說，過去10分鐘新莊雨量超過13毫米，瞬間雨量滿大，目前思源路上約有5公分積水，未接獲淹進民宅的情形。區公所人員已派員到現場確認排水系統狀況。

新北市府說，因應強降雨，新北市災害應變中心下午3時強化三級開設，降雨集中三重、板橋、樹林及新莊等地，請注意瞬間大雨；山區慎防溪水暴漲、坍方及落石；低窪地區慎防淹水。