大雷雨今午後狂降78.5毫米 新北三重3處積淹水3公分

針對今天午後對流雲系發展旺盛，中央氣象局發布台南以北、東半部地區及高屏山區有局部大雨發生，稍早新北市降下滂沱大雨，三重區降雨量一度飄破78.5毫米，造成三重區三處低窪地區積淹水，目前新北市災害應變中心已三級開設，提醒民眾小心。

中央氣象局指出，全台受到午後對流雲系發展旺盛，易有短延時強降雨，今天下午台南以北、東半部地區及高屏山區有局部大雨發生。台北市雙溪（楓林橋與碧溪橋）則發布災防告警，時間持續至下午4時45分，提醒民眾要注意雷擊及強陣風，低窪地區則慎防淹水。

根據中央氣象局數據，目前新北市降雨量最高為三重地區，降雨量一度飄破78.5毫米，其次為在國道一號高速公路三重路段26公里處，降雨量則來到˙78毫米，目前三重區六張公園、正義南路45巷、正義北路2巷已有積淹水3公分情形，提醒民眾小心。