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世界盃國標舞 7月8日小巨蛋競技

聯合報／ 記者洪子凱／台北報導
世界盃國標舞公開賽因疫情、俄烏戰爭影響已經停辦3年，今年復辦，7月8日重返小巨蛋。記者洪子凱／攝影
世界盃國標舞公開賽因疫情、俄烏戰爭影響已經停辦3年，今年復辦，7月8日重返小巨蛋。記者洪子凱／攝影

「2023 CTC世界盃國際標準舞公開賽」7月8日將在小巨蛋舉辦，昨天舉行賽前記者會，中華民國標準舞蹈協會理事長李文振表示，這是一年一度世界排名賽事，因疫情停辦3年，今年復辦，有來自35國家地區、超過130隊報名，是台灣第5度主辦。

李文振表示，這項賽事由世界總會授權台灣主辦，全世界超過130隊國標舞高手，將齊聚小巨蛋一較高下。賽事受疫情、俄烏戰爭影響停辦3年，今年請來爵士、交響樂團演奏舞曲，用心受到選手、主辦單位肯定。

昨天國內外好手現場表演，參加國標舞拉丁組的台灣舞者楊廣正、李怡伶搭檔10年。李怡伶笑稱，自己原本學芭蕾，因緣際會認識楊廣正，「斜槓」跳起國標舞，每天至少花2、3小時一起練舞，培養默契，結束後還會針對個人部分加強練習，有時候真的累到懷疑人生。

兩人備賽季除了加強練習，還要嚴格控制飲食維持體態，「火鍋只能吃料，不能喝湯」，這次沒有設定比賽目標，就是盡全力展現最好狀態。

同樣來自台灣參加國標舞摩登組的李長宏、李文萱，2013年開始搭檔參賽，是各大競賽頒獎台常客，面對這次比賽也有十足信心，希望闖進亞洲區決賽，目標直指台灣代表的前兩名。

台北市政府體育局表示，辦理體育賽事是市長蔣萬安重要政見之一，未來也持續推動國標舞賽等國際賽事，推動城市國際運動舞台。這項賽事不僅將舞蹈運動推向國際舞台，還邀請台北愛樂管弦樂團、知名聲樂家和爵士樂團演出，為觀眾帶來音樂與舞蹈的完美結合。

國標舞 交響樂團 疫情

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