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睽違3年！世界盃國標舞公開賽 7月小巨蛋登場

聯合報／ 記者洪子凱／台北即時報導
受到疫情、俄烏戰爭影響，該賽事已經停辦三年，今年重返小巨蛋，現場更有爵士、交響樂團演奏舞曲，為觀眾帶來音樂與舞蹈的完美結合。記者洪子凱／攝影
受到疫情、俄烏戰爭影響，該賽事已經停辦三年，今年重返小巨蛋，現場更有爵士、交響樂團演奏舞曲，為觀眾帶來音樂與舞蹈的完美結合。記者洪子凱／攝影

「2023 CTC 世界盃國際標準舞公開賽」7月8日將在小巨蛋舉辦，今天舉行賽前記者會，中華民國標準舞蹈協會理事長李文振表示，此次為台灣第五次主辦活動，過去因疫情停辦3年，今年重新舉辦，有別於國內賽事，比賽場地選在小巨蛋，現場更有爵士、交響樂團演奏舞曲，目前已經有來自35國家地區、超過130隊選手報名參加。

李文振表示，該比賽是世界總會直接授權台灣主辦，也是一年一度世界排名大賽，來自全世界超過130隊，都會聚集小巨蛋一較高下，受到疫情、俄烏戰爭影響停辦三年，有別於國內賽事，比賽特別找了爵士、交響樂團演奏舞曲，更受國際選手、主辦單位肯定。

今天賽前記者會也邀請國內外選手代表進行表演，將參賽國標舞拉丁組的台灣舞者楊廣正、李怡伶，兩人已經搭檔10年，他們表示，雙人舞默契磨合是非常需要時間，剛開始培養因為個人習慣不同，容易碰撞、踩到對方、對不到拍子，經過不斷溝通、調整才能練成。

李怡伶笑稱，自己原本是學芭蕾，在因緣際會下認識楊廣正，在對方邀請下「斜槓」跳起國標舞，基本上兩人每天都會花2、3小時一起練舞，結束後還有針對個人部分加強練習，有時候真的累到會「懷疑人生」，特別是備賽季，除了加強練習，為了維持體態，飲食控制更為嚴格，「吃火鍋只能吃料，不能喝湯」，談到這次比賽目標，他們沒有設定，就是盡全力，展現最好的狀態。

同樣來自台灣參加國標舞摩登組的舞者組合李長宏、李文萱，兩人從2013年開始搭檔參賽，李文萱回憶，自己從7歲開始學舞，當時小朋友學舞還不流行，身邊同學都是20多歲年輕人；李長宏則因為媽媽愛跳舞，受到啟發，當完兵後開始認真學舞，兩人合作多年，更是各大競賽頒獎台常客，面對這次比賽，也有十足信心，希望能闖進亞洲區決賽，目標直指台灣代表的前兩名。

體育局表示，體育賽事的辦理是市長蔣萬安重要政見之一，未來也持續推動國標舞賽等國際賽事，推動城市國際運動舞台，此次賽事不僅將舞蹈運動推向國際舞台，同時提供觀眾一場跨界的音樂盛宴，台北愛樂管弦樂團、知名聲樂家和爵士樂團將在賽事期間進行精彩的演出，為觀眾帶來音樂與舞蹈的完美結合。

「2023 CTC 世界盃國際標準舞公開賽」7月8日將在小巨蛋登場，目前有來自35國家地區、超過130隊選手報名參加。記者洪子凱／攝影
「2023 CTC 世界盃國際標準舞公開賽」7月8日將在小巨蛋登場，目前有來自35國家地區、超過130隊選手報名參加。記者洪子凱／攝影

交響樂團 國標舞 小巨蛋

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