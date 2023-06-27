聽新聞
test
0:00 / 0:00
Hello Kitty昏倒了？ 碧潭寫生趣地景裝置主角暫停展出
三麗鷗家族明星近期攜手碧潭登場，其中主角13米高Hello Kitty超吸睛，但今日卻有民眾發現牠傾倒一邊，「疑似中暑」。新北觀旅局回應，現場風吹時，因角度問題導致畫筆的頭小面積磨損，已請廠商撤下並維修，目前該人物暫停展出，會再公告「復出資訊」。
「碧潭寫生趣 Colorful Bitan」碧潭地景裝置藝術於本月16日正式點燈開展，預計展出90天至9月13日，但卻有民眾發現，主角「Hello Kitty」今日歪倒一邊，並打趣說「疑似中暑」，引發地方民眾討論。
觀旅局回應，發現貓本體破損，原因是現場風吹的時候，角度問題造成畫筆的頭小面積磨損，貓本身正常，已立即請廠商撤下並維修，後續也會調整角度，但為維護遊客觀賞品質，目前暫停展出，其他角色展覽則持續，後續復出資訊會再公告。
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言