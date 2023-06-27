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Hello Kitty昏倒了？ 碧潭寫生趣地景裝置主角暫停展出

聯合報／ 記者李成蔭／新北即時報導
13米「Hello Kitty」化身為寫生藝術家，展覽頗受歡迎，但今日有民眾發現牠「中暑了」。圖／新北市觀旅局提供
13米「Hello Kitty」化身為寫生藝術家，展覽頗受歡迎，但今日有民眾發現牠「中暑了」。圖／新北市觀旅局提供

三麗鷗家族明星近期攜手碧潭登場，其中主角13米高Hello Kitty超吸睛，但今日卻有民眾發現牠傾倒一邊，「疑似中暑」。新北觀旅局回應，現場風吹時，因角度問題導致畫筆的頭小面積磨損，已請廠商撤下並維修，目前該人物暫停展出，會再公告「復出資訊」。

「碧潭寫生趣 Colorful Bitan」碧潭地景裝置藝術於本月16日正式點燈開展，預計展出90天至9月13日，但卻有民眾發現，主角「Hello Kitty」今日歪倒一邊，並打趣說「疑似中暑」，引發地方民眾討論。

觀旅局回應，發現貓本體破損，原因是現場風吹的時候，角度問題造成畫筆的頭小面積磨損，貓本身正常，已立即請廠商撤下並維修，後續也會調整角度，但為維護遊客觀賞品質，目前暫停展出，其他角色展覽則持續，後續復出資訊會再公告。

13米「Hello Kitty」化身為寫生藝術家，展覽頗受歡迎，但今日有民眾發現牠「中暑了」。圖／新北市觀旅局提供
13米「Hello Kitty」化身為寫生藝術家，展覽頗受歡迎，但今日有民眾發現牠「中暑了」。圖／新北市觀旅局提供

碧潭 Hello Kitty 中暑

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