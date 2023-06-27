快訊

第一屆500碗／441間小吃入選 彰化泉焢肉飯獲7碗奪冠

老四川創辦人猝逝家中 傳奇落幕相驗結果曝光

藍正龍、周幼婷驚爆結束9年婚姻 經紀人回應了

聽新聞
test
0:00 / 0:00

拚舊工業區轉型科技聚落 三重光復路一段都更案動工

聯合報／ 記者李成蔭／新北即時報導
新北都更處表示，透過新北市工業區都更及都更一、二箭政策，翻轉廠房立體化，三重區光復路一段案件預計於114年上半年完工。圖／新北都更處提供
新北都更處表示，透過新北市工業區都更及都更一、二箭政策，翻轉廠房立體化，三重區光復路一段案件預計於114年上半年完工。圖／新北都更處提供

三重頂崁工業區、新莊化成工業區一帶是是新北早期發展的工業聚落，開發已逾50年，當中不少老舊廠房。新北城鄉局力推工業區都更，翻轉廠房立體化，其中位於捷運先嗇宮站附近一案今開工動土，民間投資逾33億興建廠辦大樓，預計114年上半年完工，帶動捷運週邊發展。

新北都更處說明，該案基地位在三重區光復路一段，基地面積6,043.90平方公尺，現況廠房老舊窳陋，申請人國揚實業投資逾33億，今正式開工動土，更新後將興建1棟地上13層、地下3層的廠辦大樓，總樓地板面積約1萬5000坪，未來擬引入之產業以「電子輕工業」為主。

該案預計於114年上半年完工，屆時將能提供逾千個就業機會，並創造每年超過50億的產值，基地配合留設了6公尺人行步道且以黃金級綠建築及銀級智慧建築的規畫設計，促進周邊環境品質的改善。

都更處指出，該案所在的三重頂崁工業區，及相鄰的新莊化成工業區，位於新莊化成路沿線，兩者面積合計約301公頃，經由國道1號及台64線能快速抵達，且南側有捷運中和新蘆線通過，包含捷運頭前庄站、捷運先嗇宮站；同時整體位置也靠近新北產業園區、新莊知識園區及台北市區，受惠於區位條件優勢下，近年持續有廠辦大樓進駐。

都更處統計，周遭都更案件共計15件，申請基地面積約7.5公頃，預估更新後供給樓地板面積約12.7萬坪，已完成程序的就有8件，包含使用中群光電子企業總部及施工中的春源鋼鐵、人造纖維股份有限公司等，未來隨當地老舊廠房更新重建及新北第二行政中心等逐步到位，有助於工業區提升轉型為新興科技產業聚落。

新北城鄉局長黃國峰指出，為加速國內外廠商投資新北，市府協助境內舊有傳產聚落調整定位、升級轉型，且提供都市更新方式等多元重建方案；目前境內工業區都更申請案共計57件，申請基地面積逾46公頃，更新完成後預估供給樓地板面積約79萬坪，已核准案件共計29件。

三重頂崁工業區、新莊化成工業區一帶是是新北早期發展的工業聚落，其中在三重區光復路一段一都更今動工。圖為更新後重建模擬圖。圖／新北都更處提供
三重頂崁工業區、新莊化成工業區一帶是是新北早期發展的工業聚落，其中在三重區光復路一段一都更今動工。圖為更新後重建模擬圖。圖／新北都更處提供
新北城鄉局長黃國峰今日參加新北市三重捷運先嗇宮站附近都更案開工動土。圖／新北都更處提供
新北城鄉局長黃國峰今日參加新北市三重捷運先嗇宮站附近都更案開工動土。圖／新北都更處提供

新北 都更 捷運

延伸閱讀

學者：中國家庭長期面臨低薪資 影響經濟轉型

新莊希望改變什麼？網有志一同狂喊這點

又是他！新北市府市民廣場被潑漆灑冥紙 警釐清無政治意圖

淡北道路再流標！新北強調三度招標力拚今年開工

相關新聞

新莊希望改變什麼？網有志一同狂喊這點

新北市新莊區居住42萬人，是新北人口第二多行政區，有現代產業園區也有百年市街聚落，民眾日前在網路發問「希望新莊改變什麼事...

拚舊工業區轉型科技聚落 三重光復路一段都更案動工

三重頂崁工業區、新莊化成工業區一帶是是新北早期發展的工業聚落，開發已逾50年，當中不少老舊廠房。新北城鄉局力推工業區都更...

推廣台北友善城市 魏嘉瑩創作詞曲、Iku老師拍宣傳片

為提升台北市友善形象，商業處今邀集200家以上友善店家推萬元好友金、家電抽獎等導客活動，還邀歌手魏嘉瑩為友善店家譜寫詞曲...

首出訪新加坡避免被貼「親中」？ 蔣萬安：沒有這考量

台北市長蔣萬安將在7月5日至8日出訪新加坡，展開上任後第一次出訪行程，不過外界解讀蔣此舉，是為了避免上任第一個行程就出訪...

北市敬老、愛心卡7月起可用於台鐵 台北需為起迄站之一

大台北地區計程車起程價4月起從70元調高至85元，台北市社會局因此將敬老與愛心悠遊卡補助從50點提高到65點。議員今在議...

影／蔣萬安背三寶亮相 推北市孕產期車費補助8千元

台北市長蔣萬安今天全程背著「三寶」他最小的兒子，宣布台北市好孕專車上路，體貼媽媽「好孕2U、好禮4U」，全國補助最高、效...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦