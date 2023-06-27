拚舊工業區轉型科技聚落 三重光復路一段都更案動工

三重頂崁工業區、新莊化成工業區一帶是是新北早期發展的工業聚落，開發已逾50年，當中不少老舊廠房。新北城鄉局力推工業區都更，翻轉廠房立體化，其中位於捷運先嗇宮站附近一案今開工動土，民間投資逾33億興建廠辦大樓，預計114年上半年完工，帶動捷運週邊發展。

新北都更處說明，該案基地位在三重區光復路一段，基地面積6,043.90平方公尺，現況廠房老舊窳陋，申請人國揚實業投資逾33億，今正式開工動土，更新後將興建1棟地上13層、地下3層的廠辦大樓，總樓地板面積約1萬5000坪，未來擬引入之產業以「電子輕工業」為主。

該案預計於114年上半年完工，屆時將能提供逾千個就業機會，並創造每年超過50億的產值，基地配合留設了6公尺人行步道且以黃金級綠建築及銀級智慧建築的規畫設計，促進周邊環境品質的改善。

都更處指出，該案所在的三重頂崁工業區，及相鄰的新莊化成工業區，位於新莊化成路沿線，兩者面積合計約301公頃，經由國道1號及台64線能快速抵達，且南側有捷運中和新蘆線通過，包含捷運頭前庄站、捷運先嗇宮站；同時整體位置也靠近新北產業園區、新莊知識園區及台北市區，受惠於區位條件優勢下，近年持續有廠辦大樓進駐。

都更處統計，周遭都更案件共計15件，申請基地面積約7.5公頃，預估更新後供給樓地板面積約12.7萬坪，已完成程序的就有8件，包含使用中群光電子企業總部及施工中的春源鋼鐵、人造纖維股份有限公司等，未來隨當地老舊廠房更新重建及新北第二行政中心等逐步到位，有助於工業區提升轉型為新興科技產業聚落。