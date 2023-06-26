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不一樣的端午節 貢寮兒童劇500位大小朋友野餐同樂

觀天下／ 記者陳郁薇／貢寮報導
2023貢寮貢沁夏日兒童劇場，大朋友小朋友共湧進超過五百人，大家坐在草坪野餐，共同度過一個難忘的端午節。 圖／觀天下有線電視提供
2023貢寮貢沁夏日兒童劇場，大朋友小朋友共湧進超過五百人，大家坐在草坪野餐，共同度過一個難忘的端午節。 圖／觀天下有線電視提供

端午節傳統不外乎是吃粽子跟划龍舟，但今年端午節貢寮區公所別開生面的舉行，2023貢寮貢沁夏日兒童劇場，端午節當天上午先是在澳底漁港舉行祭港祈福儀式，傍晚在貢寮環保公園登場重頭戲，當天大朋友小朋友共湧進超過五百人，大家坐在草坪野餐，共同度過一個難忘的端午節。

貢寮區區長柯建輝說，端午節當天天氣很舒適宜人，在貢寮環保公園舉行野餐趣再適合不過，加上MOMO姐姐歡樂唱跳秀，還有蘋果劇團帶來的精采戲劇表演，場邊還有各式攤位，不論是大朋友還是小朋友，都玩得很盡興，首度舉行就有超過五百人參加，真的是相當熱鬧。

活動當天有如嘉年華一般，包括多位里長和議員林裔綺都親自到場感受歡樂的氣氛，議員林裔綺更表示，由貢寮區公所舉辦的夏日親子活動，環保公園環境很好，場地寬廣很適合辦這次的活動，這次活動舉辦的相當成功。

貢寮 端午節 野餐

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