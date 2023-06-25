王世堅稱蔣萬安是台灣派最大對手 高嘉瑜：他怕變扶龍王故意不罵

前總統陳水扁稱，台北市長蔣萬安未來一定會選總統。民進黨議員王世堅今天也說，蔣萬安有潛力，是民進黨、台灣派最大、最後對手。高嘉瑜今天受訪表示，王世堅大哥可能人比較好，怕罵蔣萬安之後就變成扶龍王，所以故意選擇不罵蔣萬安。

蔣萬安、民眾黨主席柯文哲、民進黨立委高嘉瑜、國民黨議員李彥秀等人今天出席光大寮聚保宮環島祈安遶境活動，對於陳前總統認為蔣萬安未來一定選總統，高嘉瑜今天受訪表示，前總統陳水扁可能是覺得說，過去當過台北市長的都會選總統，過去確實有這樣的慣例。

不過高嘉瑜也說，郝龍斌打破過這慣例，未來蔣萬安會不會也打破，很難講，是不是講太早？未來的事情很難說，民眾也會看市長的表現再決定，尤其台北市的民眾也一直改變。

至於王世堅稱蔣萬安有馬英九所有優點，高嘉瑜則說，王世堅大哥人比較好，怕罵蔣萬安之後，就變成扶龍王，所以故意選擇不罵蔣萬安。