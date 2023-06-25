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王世堅稱蔣萬安是台灣派最大對手 高嘉瑜：他怕變扶龍王故意不罵

聯合報／ 記者林麗玉／台北即時報導
蔣萬安（中）、民眾黨主席柯文哲（左）等人今天出席光大寮聚保宮環島祈安遶境活動。圖／台北市政府提供
蔣萬安（中）、民眾黨主席柯文哲（左）等人今天出席光大寮聚保宮環島祈安遶境活動。圖／台北市政府提供

前總統陳水扁稱，台北市長蔣萬安未來一定會選總統。民進黨議員王世堅今天也說，蔣萬安有潛力，是民進黨、台灣派最大、最後對手。高嘉瑜今天受訪表示，王世堅大哥可能人比較好，怕罵蔣萬安之後就變成扶龍王，所以故意選擇不罵蔣萬安。

蔣萬安、民眾黨主席柯文哲、民進黨立委高嘉瑜、國民黨議員李彥秀等人今天出席光大寮聚保宮環島祈安遶境活動，對於陳前總統認為蔣萬安未來一定選總統，高嘉瑜今天受訪表示，前總統陳水扁可能是覺得說，過去當過台北市長的都會選總統，過去確實有這樣的慣例。

不過高嘉瑜也說，郝龍斌打破過這慣例，未來蔣萬安會不會也打破，很難講，是不是講太早？未來的事情很難說，民眾也會看市長的表現再決定，尤其台北市的民眾也一直改變。

至於王世堅稱蔣萬安有馬英九所有優點，高嘉瑜則說，王世堅大哥人比較好，怕罵蔣萬安之後，就變成扶龍王，所以故意選擇不罵蔣萬安。

高嘉瑜說，蔣萬安很多市政表現過於保守，就是四平八穩，沒有新的建設、建樹，但市民期待都市更新、城市交通有很多改革，但到目前為止，蔣萬安都還在穩住市政。

民眾黨主席柯文哲、民進黨立委高嘉瑜等人今天出席光大寮聚保宮環島祈安遶境活動。記者林麗玉／攝影
民眾黨主席柯文哲、民進黨立委高嘉瑜等人今天出席光大寮聚保宮環島祈安遶境活動。記者林麗玉／攝影

蔣萬安 高嘉瑜 王世堅 民進黨 陳水扁 柯文哲

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