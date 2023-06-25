聽新聞
test
0:00 / 0:00
王世堅稱蔣萬安是台灣派最大對手 高嘉瑜：他怕變扶龍王故意不罵
前總統陳水扁稱，台北市長蔣萬安未來一定會選總統。民進黨議員王世堅今天也說，蔣萬安有潛力，是民進黨、台灣派最大、最後對手。高嘉瑜今天受訪表示，王世堅大哥可能人比較好，怕罵蔣萬安之後就變成扶龍王，所以故意選擇不罵蔣萬安。
蔣萬安、民眾黨主席柯文哲、民進黨立委高嘉瑜、國民黨議員李彥秀等人今天出席光大寮聚保宮環島祈安遶境活動，對於陳前總統認為蔣萬安未來一定選總統，高嘉瑜今天受訪表示，前總統陳水扁可能是覺得說，過去當過台北市長的都會選總統，過去確實有這樣的慣例。
不過高嘉瑜也說，郝龍斌打破過這慣例，未來蔣萬安會不會也打破，很難講，是不是講太早？未來的事情很難說，民眾也會看市長的表現再決定，尤其台北市的民眾也一直改變。
至於王世堅稱蔣萬安有馬英九所有優點，高嘉瑜則說，王世堅大哥人比較好，怕罵蔣萬安之後，就變成扶龍王，所以故意選擇不罵蔣萬安。
高嘉瑜說，蔣萬安很多市政表現過於保守，就是四平八穩，沒有新的建設、建樹，但市民期待都市更新、城市交通有很多改革，但到目前為止，蔣萬安都還在穩住市政。
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言