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獨／北農也超收電費9個月 多收攤商20萬元

聯合報／ 記者鍾維軒／台北即時報導
北農從去年到今年3次公告要漲電價，加上爆發環南市場超收電費爭議，業者調查後才發現所有攤商都被超收電費。圖／讀者提供
北農從去年到今年3次公告要漲電價，加上爆發環南市場超收電費爭議，業者調查後才發現所有攤商都被超收電費。圖／讀者提供

環南市場日前爆出超收電費爭議，北農攤商也自行查了電表，發現自去年7月至今年3月間，全體攤商被超收約20萬元電費。而超收有2種狀況，其一是每度應收2.9元，北農收了3.34元；其次為電腦系統更新誤植電表度數。

北農零批場攤商向本報爆料，因為環南市場電費超收，攤商們才自己去查電費，發現被900多個攤位都被超收電費，北農官網可以查每個攤位的資料帳戶看收費單據，找了幾個業者的單據樣本回頭追電表度數和價格，才發現從去年7月到今年3月，900多個攤位的電費被超收了逾20萬。

根據攤商指出，這次會抄收的狀況有2種，第一種是電價1度2.9元，卻被收到3.34元；第二是電腦換新系統導致度數誤植。攤商說，自己每個月電費大概在150元上下，突然變成900元，若營業模式都相同，電費波動不會這麼大，其他攤商也出現相同狀況。

北農從去年至今多次公告電費漲價，去年公告稱7月起從2.9元漲至3.34元，今年4月公告又寫「5月起從3.4元漲至4.3元」。攤商抱怨，北農連漲價都無條件進位，被蔬果業者發現後，才撤下所有公告，並在6月12日辦理協調會，北農稱「都是收2.9元，體恤回饋攤商」，第一種被超收的狀況。

攤商也透露，最新的內部公文寫明「4月1日起電價從1度2.9元漲價至3.3元」，現在因為爆發超收事件，也不確定到底有沒有實施，不過環南市場因為有超收事件而凍漲仍維持1度2.74元，為何同樣是市政府的公有市場，北農攤商要要被漲價，難道要被抓包亂公告、多收錢，才會有合理價格嗎？不懂北農在耍什麼手段。

臺北農產公司第一果菜批發市場。圖／聯合報系資料照
臺北農產公司第一果菜批發市場。圖／聯合報系資料照

北農 漲價 環南市場

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