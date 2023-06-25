獨／北農也超收電費9個月 多收攤商20萬元

環南市場日前爆出超收電費爭議，北農攤商也自行查了電表，發現自去年7月至今年3月間，全體攤商被超收約20萬元電費。而超收有2種狀況，其一是每度應收2.9元，北農收了3.34元；其次為電腦系統更新誤植電表度數。

北農零批場攤商向本報爆料，因為環南市場電費超收，攤商們才自己去查電費，發現被900多個攤位都被超收電費，北農官網可以查每個攤位的資料帳戶看收費單據，找了幾個業者的單據樣本回頭追電表度數和價格，才發現從去年7月到今年3月，900多個攤位的電費被超收了逾20萬。

根據攤商指出，這次會抄收的狀況有2種，第一種是電價1度2.9元，卻被收到3.34元；第二是電腦換新系統導致度數誤植。攤商說，自己每個月電費大概在150元上下，突然變成900元，若營業模式都相同，電費波動不會這麼大，其他攤商也出現相同狀況。

北農從去年至今多次公告電費漲價，去年公告稱7月起從2.9元漲至3.34元，今年4月公告又寫「5月起從3.4元漲至4.3元」。攤商抱怨，北農連漲價都無條件進位，被蔬果業者發現後，才撤下所有公告，並在6月12日辦理協調會，北農稱「都是收2.9元，體恤回饋攤商」，第一種被超收的狀況。