率市府龍舟隊參加表演賽後 蔣萬安：可多吃2顆粽子
為期3天的台北國際龍舟錦標賽今天開跑，台北市長蔣萬安率局處首長組成隊伍，與視障、罕病及乳癌病友進行表演賽，搶先奪旗勝出。他說，比賽非常熱血，回家可以多吃2顆粽子。
2023台北國際龍舟錦標賽22日至24日在大佳河濱公園登場，台北市體育局表示，這次共有210隊、約5100名選手共襄盛舉，除了有公司行號報名參與，還有同志、原住民、路跑、游泳、校友及駐台使節等團體組成的隊伍。
蔣萬安今天率體育局長王泓翔、財政局長游適銘、觀傳局長陳淑慧、主計處長鄭瑞成、研考會主委俞振華等市府官員組成「台北市政府隊」，與視障及陪跑員組成的「睜一隻眼閉一隻眼隊」、平均年齡55歲的乳癌病友「聯醫馨懷隊」、腦麻及罕見病友組成的「挑戰奇蹟隊」進行表演賽。
蔣萬安會前被媒體堵訪時說，市府隊在賽前曾練習過幾次，他個人因為平常有在運動，所以體能方面沒問題。但被問到有沒有信心時，蔣萬安先大笑3聲才說，「OK的，我們都有信心」。
比賽開始前，各隊要先倒船離開碼頭，再划到起始點，但適逢退潮，「挑戰奇蹟隊」因逆流又逆風難以駛到河道上，甚至一度與其他龍舟碰撞，後來靠著結合眾人力量並統一方向，終於順利就定位。
裁判鳴笛後，「睜一隻眼閉一隻眼隊」一馬當先，後來遭市府隊反超，「聯醫馨懷隊」則持續緊追在後，「挑戰奇蹟隊」也不甘示弱，先後順利奪旗完賽。
蔣萬安賽後致詞表示，這是他第1次參加龍舟賽，不僅事先練習，還特別控制飲食，過程覺得非常熱血且充滿活力，回家後可以多吃2顆粽子。
他說，很高興今天可以看到這麼多熱愛龍舟運動的選手，他明年要再次組隊參賽，希望大家呼朋引伴，明年看到更多人參加，一起為榮譽努力練習。
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