快訊

漲勢太誘人！輝達超越特斯拉 成ESG基金新寵

越鋼汙水案／越南災民長期抗戰 外交部一紙函釋促成我史上最大跨海訴訟

端午連假首日 新北景點人潮增逾1成碧潭風情吸睛

中央社／ 新北22日電

新北市觀光旅遊局今天指出，端午連假首日，新北著名景點人潮較平常假日增加約1.5成，特別推薦「碧潭寫生趣」三麗鷗家族地景藝術裝置，日夜不同風情，吹著晚風欣賞更愜意。

新北市觀旅局傍晚表示，今天是端午連假首日，新北市各風景區太陽露臉、氣候炎熱，下午逐漸出現觀光人潮，但風景區週邊交通順暢，並未塞車。

觀旅局指出，依回報統計，市內著名景點九份老街平溪十分瀑布、新店碧潭東岸廣場、瑞芳猴硐瑞三礦業整煤廠及烏來老街等下午出現遊客人潮，人數比平常假日約增加1.5成。

端午連假，觀旅局表示，特別推薦遊客可到碧潭欣賞「碧潭寫生趣」地景藝術裝置，現場有三麗鷗家族13公尺高的Hello Kitty，還有布丁狗、大耳狗喜拿、美樂蒂、蛋黃哥等人氣明星變身巨型裝置的療癒地景。

觀旅局指出，這些地景藝術在白天與夜間各有不同風情，尤其，Hello Kitty等深受女性喜愛，16日點燈後，許多孩童前往欣賞，都很興奮並且合影留念。

有關碧潭地景裝置藝術，觀旅局表示，即起至9月13日每晚6時至10時點燈，白天遊客彷彿走進大型畫布，夜晚點燈後，各裝置會點亮溫暖光輝，伴隨碧潭河岸風景持續閃耀，成為今年夏天打卡新地標。晚上也可以在河灣餐飲街邊用餐邊吹著晚風，欣賞裝置藝術夜景，相當愜意。

觀旅局指出，目前中央未啟動戶外人流管制，所以並未如以往COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情期間，啟動人潮儀表板。

碧潭 連假 裝置藝術 老街 平溪

延伸閱讀

端午連假首日船班客滿 綠島湧入5千人、蘭嶼2千人

端午連假首日清境農場湧2千遊客 南投景點未現塞車

不畏端午連假首日豔陽 台南古蹟景點湧人潮

端午連假花蓮近海規模4.4極淺地震 在地人訝異「有搖嗎？」

相關新聞

挨批傲慢！李四川請大家評理：若非大巨蛋何必受這鳥氣

台北市議會民眾黨團日前舉辦前市長柯文哲任內的「北藝、悠遊卡、教育基金釋疑」記者會，副市長李四川臨時下令官員不列席，挨批藐...

一起做「基層同仁的靠山」蔣萬安：相信李四川判斷

台北市議會民眾黨團日前舉辦前市長柯文哲任內的「北藝、悠遊卡、教育基金釋疑」記者會，副市長李四川臨時下令官員不列席，昨挨批...

淡水清水祖師爺今遶境 400警封街、籲用路人避開交通管制範圍

為期兩天的淡水「清水祖師平安遶境」今天下午2時許登場，由於遶境路線沿途設有31處紅壇香案，為防止有人趁機滋事，日前除召集...

台北最老百貨打掉重建 遠百寶慶店盼找回人流

遠百寶慶店是全台最老百貨公司，當年是情侶最常約見的地點；遠百總經理徐雪芳坦言，現在年輕人到西門町只會往西邊走，儘管相當不...

遠百寶慶店熄燈改建 徐旭東話當年「為愛國而開」

遠百寶慶店將熄燈改建，1972年開幕時，正值中華民國退出聯合國、企業紛紛出走之際，遠東集團逆風開店堪稱「愛國舉動」，董事...

李四川請大家評理 黃瀞瑩：不要情緒性發言只為討拍

北市議會民眾黨團日前舉辦前市長柯文哲任內的「北藝、悠遊卡、教育基金釋疑」記者會，副市長李四川臨時下令官員不列席，挨批藐視...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦