端午連假首日 新北景點人潮增逾1成碧潭風情吸睛
新北市觀光旅遊局今天指出，端午連假首日，新北著名景點人潮較平常假日增加約1.5成，特別推薦「碧潭寫生趣」三麗鷗家族地景藝術裝置，日夜不同風情，吹著晚風欣賞更愜意。
新北市觀旅局傍晚表示，今天是端午連假首日，新北市各風景區太陽露臉、氣候炎熱，下午逐漸出現觀光人潮，但風景區週邊交通順暢，並未塞車。
觀旅局指出，依回報統計，市內著名景點九份老街、平溪十分瀑布、新店碧潭東岸廣場、瑞芳猴硐瑞三礦業整煤廠及烏來老街等下午出現遊客人潮，人數比平常假日約增加1.5成。
端午連假，觀旅局表示，特別推薦遊客可到碧潭欣賞「碧潭寫生趣」地景藝術裝置，現場有三麗鷗家族13公尺高的Hello Kitty，還有布丁狗、大耳狗喜拿、美樂蒂、蛋黃哥等人氣明星變身巨型裝置的療癒地景。
觀旅局指出，這些地景藝術在白天與夜間各有不同風情，尤其，Hello Kitty等深受女性喜愛，16日點燈後，許多孩童前往欣賞，都很興奮並且合影留念。
有關碧潭地景裝置藝術，觀旅局表示，即起至9月13日每晚6時至10時點燈，白天遊客彷彿走進大型畫布，夜晚點燈後，各裝置會點亮溫暖光輝，伴隨碧潭河岸風景持續閃耀，成為今年夏天打卡新地標。晚上也可以在河灣餐飲街邊用餐邊吹著晚風，欣賞裝置藝術夜景，相當愜意。
觀旅局指出，目前中央未啟動戶外人流管制，所以並未如以往COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情期間，啟動人潮儀表板。
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