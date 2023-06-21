一殯拆除後蓋醫院長照？ 在地里長：中山區發展就完蛋了

台北市長蔣萬安今天赴中山區里長座談，第一殯儀館所在、及周邊里長提案，希望未來一殯拆除後這塊地可以將新蘆、文湖線延伸到一殯基地，規畫為捷運共構大樓，作為帶動中山區發展引擎，並搬來中山區公所、中山警分局等，不過對於先前有人提出蓋醫院、長照、社福機構等，里長認為，如果要做醫院、長照，「中山區發展就完蛋了。」對於里長提案和評論，蔣萬安則表示，會再後續研議。

蔣萬安受訪也表示，目前一殯的拆除會搭配二殯二期工程，目前預計明年農曆春節之後，就會拆一殯，工期約五個月。對於一殯拆除後的後續規畫，蔣萬安今承諾，會聆聽在地民眾、鄉親的聲音意見，再來進行整體評估，目前也正持續收集各方意見，未來不管要做社福、長照、或醫療設施等，聆聽在意意見非常重要。至於何時定案？北市府會盡快定案，也希望對於台北市整體發展，能有一個整體規畫、考量。

蔣萬安今天赴中山區里長座談，行政里長鄭春華、新福里長童勝輝聯合提案，希望一殯拆除後，後續規畫要回饋里民、並進行社區營造、規畫與再利用。

行政里長鄭春華認為，中山區已被第一殯儀館占據幾十年，周邊非常沒落，應該給中山區里民一個賠罪的地方， 這次一殯拆除後，希望可以作為帶動中山區發展的核心引擎。因一殯這塊基地周邊有文湖線、新蘆線，他也認為應該作為雙鐵共構，將中山分局、區公所移到這裡，進駐休閒運動、超市等。

新福里長童勝輝也說，在地里民希望未來一殯這塊地可以進駐公署，包括中山區公所、中山警方局作為政府E化的辦公大樓，並且將現有的捷運新蘆線延伸到一殯這塊地，甚至延伸到內湖，也可解決內湖交通。至於地下可以進駐百貨公司超市商場，共構大樓低樓層可以作為公署、高樓層則可當社宅。

對於先前有議員認為，一殯這塊地可以規畫為長照、社福、醫院等，不過周邊里長反對，直言「若蓋醫院，中山區未來發展就完蛋了」。鄭春華說，「如果這個做下去，我們中山區這邊就完蛋」，若未來中山區公所可以搬來一殯這裡，中山區公所就可以做長照，尤其周邊其實已經有長庚，馬偕醫院，甚至他也不認為適合做社宅。

里長童勝輝更直言，若未來第一殯儀館基地要做長照，現在殯儀館也就不用遷了，老人家住不了三個月就走了，根本不需要遷一殯。