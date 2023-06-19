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COVID-19疫情升溫 新北：長者接種拿500禮券

中央社／ 新北19日電

新北市政府衛生局表示，COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情現處高原期，新北即日起至8月底推出「長者暑期疫苗接種專案」，長者到衛生所接種疫苗可領取價值新台幣500元禮券。

衛生局發布新聞稿指出，國內近期COVID-19疫情上升，因應暑假將至，外出旅遊、活動與人潮聚集機會增多，「長者暑期疫苗接種專案」。

衛生局表示，即日起至8月31日止，距離前1劑疫苗6個月，且今年（112年）尚未接種雙價BA.4/5次世代疫苗，設籍於新北65歲（民國47年以前出生者）以上長者及55歲以上（民國57年以前出生）具原住民身分者，請攜帶戶口名簿或戶籍謄本至各區衛生所接種雙價BA.4/5次世代疫苗者，可領取價值新台幣500元的禮券1份。

衛生局表示，籲請民眾盡快施打疫苗，保護自己及家人朋友。若有症狀時可自主佩戴口罩、勤洗手、加強環境消毒、生病在家休息不外出，有疑慮可進行快篩。

衛生局 次世代疫苗

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