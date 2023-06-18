靈鷲山攜手福容飯店愛地球 號召百人先淨灘再看沙雕

新北市貢寮區靈鷲山4年前和福容大飯店合辦「相揪看沙雕，淨灘愛地球」活動，今天號召130多名民眾，到福隆沙灘當「地球清道夫」，以具體行動實踐愛地球初心，撿拾618公斤的垃圾，同時欣賞沙雕作品。

2023福隆沙雕藝術季9日開幕，展期到10月22日，現場展出15名國內外沙雕師創作的60件作品，包括不少民眾喜愛的迪士尼、皮克斯、漫威與星際大戰角色與故事，吸引不少親子和遊客前往欣賞。

靈鷲山志工人馬天下午1點到福隆淨灘，除了撿拾沙灘可見的漂流木等廢棄物，還用篩網、鏟子「淨沙」，濾出埋在沙堆的菸蒂、石子、瓶蓋、玻璃、塑膠片、保麗龍、吸管等垃圾。