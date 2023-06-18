靈鷲山攜手福容飯店愛地球 號召百人先淨灘再看沙雕
新北市貢寮區靈鷲山4年前和福容大飯店合辦「相揪看沙雕，淨灘愛地球」活動，今天號召130多名民眾，到福隆沙灘當「地球清道夫」，以具體行動實踐愛地球初心，撿拾618公斤的垃圾，同時欣賞沙雕作品。
2023福隆沙雕藝術季9日開幕，展期到10月22日，現場展出15名國內外沙雕師創作的60件作品，包括不少民眾喜愛的迪士尼、皮克斯、漫威與星際大戰角色與故事，吸引不少親子和遊客前往欣賞。
靈鷲山志工人馬天下午1點到福隆淨灘，除了撿拾沙灘可見的漂流木等廢棄物，還用篩網、鏟子「淨沙」，濾出埋在沙堆的菸蒂、石子、瓶蓋、玻璃、塑膠片、保麗龍、吸管等垃圾。
靈鷲山常存法師說，守護福隆黃金沙岸，打造靈鷲山聖山福城，一直是靈鷲山開山住持心道法師帶著大家做的事。心道法師1997年就在福隆發起「乾淨地球」環保行動，6年前靈鷲山認養2片海灘，每個月淨灘、養灘、護灘，至今總計超過7000人次，撿拾10公噸以上的垃圾。
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