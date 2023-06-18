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外牆申報亂喊價 僅14.8%大樓完成

聯合報／ 記者林佳彣／台北報導
北市全國首創建築物外牆安全診斷檢查及申報，圖為松山區10層樓國宅上月底發生外牆剝落事件。圖／王鴻薇辦公室提供
北市全國首創建築物外牆安全診斷檢查及申報，圖為松山區10層樓國宅上月底發生外牆剝落事件。圖／王鴻薇辦公室提供

北市建物頻傳外牆剝落意外，今年已有37件，北市全國首創強制規範外牆須定期安全診斷檢查及申報，商業區超過30年且11樓以上大樓6月底前要申報，剩不到半個月，卻僅14.8%完成。建管處說，這與費用高、社區整合難有關，會加強輔導至年底，研議修正配套措施。

北市建築物外牆安全診斷檢查及申報期程為3.5年，分期、分類申報，第二階段要求商業區30年以上、11樓以上建物須於去年7月至今年6月30日前申報，否則開罰1至5萬元，限期未改善罰5至10萬元，市府補助診斷費8千元、檢查費3至8萬元。

建管處最新統計，913棟應申報，777棟未完成。北市議員汪志冰說，北投一位大樓管委會主委找5家不同規模機構與業者估價，結果屋齡30年、面積1萬多平方米的12層樓建物，報價落差達7倍之多，最高225萬元、低至30萬元，還要收出勤、吊車、行政等巧立名目額外費用，若須修繕又是一筆沈重負擔，對方直言政策沒調整就不打算申報，反正罰錢都還比較便宜。

汪志冰批計費價格不透明，單單檢查費猶如天價的社區大樓比比皆是，如市民不堪負荷消極以對或擺爛不申報，將使政策形同虛設，尤其複檢頻率3年一次，勞民傷財，更有圖利檢查業者之嫌。

北市議員許家蓓認為，申報率低是事實，加上現在也在推動全市15年、11樓以上大樓全面申報，建管處必須盡快找出問題改善，要是因費用太高，應協助輔導社區或提高補助金額，甚至評估展延申報期限，再給市民一點時間，別讓保護民眾安全的政策，淪為另類擾民。

建管處指出，申報率低與診斷檢查、修繕費用支出高有關，其次是整合不易，有管委會的大樓須召開區分所有權人會議，要是沒有管委會，邀集住戶會有困難度。將整理各家費用並儘速公告在建管處官網，作為民眾評斷合理與否的參考依據。

6月30日申報期限將至，建管處回應，會加強輔導民眾申報到年底，強調「輔導為主，裁罰為輔」；經檢討申報率過低的原因與整合不易、費用支出多、沒有管委會等有關，目前已在研議修正分期分類的時程表、輔導期、申報頻率等配套措施。

北市 汪志冰 議員

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