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三麗鷗家族明星攜手登場碧潭 13米高Hello Kitty超吸睛！

聯合報／ 記者江婉儀／新北即時報導
13米「Hello Kitty」化身為寫生藝術家，喜愛三麗鷗家族明星粉絲們千萬別錯過。圖／新北市觀旅局提供
13米「Hello Kitty」化身為寫生藝術家，喜愛三麗鷗家族明星粉絲們千萬別錯過。圖／新北市觀旅局提供

碧潭寫生趣 Colorful Bitan」碧潭地景裝置藝術於今（16）日正式點燈開展，即日起將展出90天至9月13日，於碧潭風景特定區東岸廣場和民眾見面。而三麗鷗「寫生主題」更是首度在台灣登場，由「Hello Kitty」攜手三麗鷗家族明星們，一同握著畫筆在畫板中描繪出碧潭美景。

因應暑假來臨，今年新北市觀旅局邀請到全球知名IP「三麗鷗家族明星」來台，三麗鷗家族明星是日本企業SANRIO公司的創作角色，角色也為人們創造出無數歡樂與喜悅。

今年碧潭地景藝術展出的三麗鷗家族明星們有開朗溫柔「Hello Kitty」、軟萌圓滾「布丁狗」、可愛乖巧「大耳狗喜拿」、天真無邪「美樂蒂」以及懶懶隨興的「蛋黃哥」等5個超人氣明星角色，各個角色鮮明，形象可愛又療癒，其中「Hello Kitty」更是深受各年齡層的民眾喜愛。

在「碧潭寫生趣 Colorful Bitan」主題下，三麗鷗家族明星們化身為寫生藝術家，在拿著或躺在畫筆上的超萌模樣，引爆可愛魅力，畫板所繪出三麗鷗世界觀下碧潭，除了碧潭獨有山水景致外，仔細看還有碧潭吊橋及天鵝船在河岸悠遊，而「布丁狗」更以畫筆在草坡上繪出「Bitan」英文字樣與愛心。

運用寫生主題組合的「碧潭寫生趣 Colorful Bitan」，其中13公尺高的Hello Kitty手持畫筆模樣地景藝術裝置坐落在碧潭東岸廣場，伴隨著其他三麗鷗家族明星，白天讓來訪遊客彷彿走進大型畫布，夜晚(18時至22時)各裝置會點亮溫暖的光輝，伴隨碧潭河岸風景持續閃耀，成為今年夏天新北的打卡新地標。

觀旅局表示，還有三麗鷗家族明星化身的肖像圖框，鏤空的造型搭配絢爛的燈光，讓人忍不住拿出相機或手機，趕緊拍下美照留念。新北市觀光旅遊局楊宗珉局長表示，在碧潭地景藝術展出期間，碧潭將陸續推出豐富多元系列活動，像是著色、彩繪活動，場場精彩可期。

天真無邪的「美樂蒂」及懶懶隨興的「蛋黃哥」，拿著畫板或躺在畫筆的超萌模樣，引爆可愛魅力。圖／新北市觀旅局提供
天真無邪的「美樂蒂」及懶懶隨興的「蛋黃哥」，拿著畫板或躺在畫筆的超萌模樣，引爆可愛魅力。圖／新北市觀旅局提供
「布丁狗」及「大耳狗喜拿」坐落碧潭東岸廣場，來訪遊客彷彿走進大型畫布。圖／新北市觀旅局提供
「布丁狗」及「大耳狗喜拿」坐落碧潭東岸廣場，來訪遊客彷彿走進大型畫布。圖／新北市觀旅局提供
軟萌圓滾「布丁狗」及可愛乖巧「大耳狗喜拿」IP角色鮮明，深受各年齡層的民眾喜愛。圖／新北市觀旅局提供
軟萌圓滾「布丁狗」及可愛乖巧「大耳狗喜拿」IP角色鮮明，深受各年齡層的民眾喜愛。圖／新北市觀旅局提供
「美樂蒂」畫板中繪出三麗鷗世界觀下碧潭，仔細看還有碧潭吊橋及天鵝船在河岸悠遊。圖／新北市觀旅局提供
「美樂蒂」畫板中繪出三麗鷗世界觀下碧潭，仔細看還有碧潭吊橋及天鵝船在河岸悠遊。圖／新北市觀旅局提供

碧潭 Hello Kitty

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