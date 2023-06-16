新北碧潭地景裝置藝術點燈 三麗鷗家族攜手登場

新北市新店碧潭地景裝置藝術今晚點燈開展，展出至9月13日。三麗鷗「寫生主題」由Hello Kitty攜手「布丁狗」及「美樂蒂」等家族明星一同彩繪碧潭，成為今夏新北打卡新地標。

新北市觀光旅遊局今天晚間表示，邀請全球知名「三麗鷗家族明星」抵台作為這次碧潭地景裝置藝術主題，各種角色為大家創造歡樂與喜悅。

觀旅局指出，碧潭地景藝術展出的三麗鷗家族明星，有開朗溫柔的Hello Kitty、軟萌圓滾「布丁狗」、可愛乖巧「大耳狗喜拿」、天真無邪「美樂蒂」及懶懶隨興的「蛋黃哥」，各角色鮮明，形象可愛又療癒。藝術裝置展出至9月13日，於每晚6時至10時點燈。

新北市副市長劉和然今晚點燈，他表示，運用寫生主題組合出「碧潭寫生趣」，Hello Kitty坐落在碧潭東岸廣場，伴隨著其他三麗鷗家族明星，讓遊客彷彿走進大型畫布，夜晚各裝置會亮燈，期盼成為今年夏天的打卡新地標。