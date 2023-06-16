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國小警衛掃花作畫 畢典再畫紙飛機送無限祝福

中央社／ 新北16日電

新北淡水區新市國小服務8年的程姓警衛以掃把掃花作畫，今天畢業典禮他再畫雲朵上的紙飛機，盼孩子夢想起飛、快樂飛翔。也因反應熱烈，明天補課日將加碼最終回。

適逢畢業季，鳳凰花開，廣告設計出身的程姓警衛2週前掃鳳凰花瓣時靈機一動，以掃把當畫筆，依孩子心願掃出米奇、抱著愛心的熊、布丁狗與史努比等畫作，深受家長與孩子喜愛，有網友形容他是「被警衛耽誤的藝術家」，還指孩子因此每天都期待上學。

為了讓孩子開心，程姓警衛這2週來幾乎天天清晨就到學校作畫，連排下午班也不例外。今天是孩子畢業典禮，他特地畫紙飛機在雲朵飛翔的作品，機翼部分還以阿勃勒掉落的亮黃花映襯，相當用心。

程姓警衛告訴中央社記者，昨晚預測今天早上可能下雨，屆時花會爛掉，所以昨天就先在地上掃出「休息」2字，結果今天一早有家長與孩子反映撲空，讓他很不好意思。他今天到校後，圖案更改了3次才滿意，希望孩子未來能如紙飛機快樂飛翔，也象徵夢想起飛。

程姓警衛表示，自己已經有點年紀，有時小朋友講了心願他也不確定怎麼畫，所以他會先上網找圖並畫在紙上，再帶來學校依樣畫葫蘆。

程姓警衛說，他到場後會蒐集花瓣，並以掃把描繪出大致輪廓，有時非常細節的部分會稍微用手捏製，完成一幅畫的時間約要40分鐘到1小時。

程姓警衛表示，原本只打算畫到今天就收工，但小朋友非常喜歡，所以決定明天補課日再加碼最終回，希望留給小朋友快樂回憶。他也笑說，目前收到最難的心願是鬼滅之刃，有點難達成。

程姓警衛說，每個孩子就像他的小孩，小朋友要畢業他當然不捨，但看到他們這麼喜歡也很有成就感，很感謝校長、總務主任與事務組長給他滿滿支持，讓他繼續為孩子作畫。

新市國小校長陳佩芝說，程姓警衛平時與孩子互動良好，每天精彩畫作更吸引家長與孩子拍照。程姓警衛是用上班之餘作畫，今天畫畫也屬於畢業典禮布置一環，很支持程姓警衛為孩子作畫的用心。

畢業典禮 夢想 畫作

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