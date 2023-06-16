不畏人數減少 雙溪平林里銀髮共餐辦桌照樣澎湃

雙溪區平林里每個月的一次銀髮共餐今(16)日在活動中心舉行，志工二三十位一早就在廚房忙進忙出，這幾年里內人口變少很多，共餐的人數也連帶影響，里長黃添松還是秉持一開始辦桌的模式，菜色照樣很澎湃，希望讓這些長輩喜歡來共餐，一起吃飯話家常。

接近中午時間，來到平林里的活動中心，已經飄來陣陣的飯菜香，走近一看，有白斬雞，蒜酥鮮蚵，糖醋魚，冷菜拼盤，各式豐富菜色堪比辦桌現場，這是平林里一個月一次的銀髮共餐日，里長說，就是要澎湃，每次都是當辦桌在辦理。

不少長輩因為年紀大無法走出家門，里長和志工還會到府接送，就是希望長輩能多走出家門，里長和志工也藉機會關心長者身體狀況，不過，平林里的銀髮共餐人數，卻是一直在減少。

平林里里里長黃添松說，雙溪區人口老化嚴重，平林里這三年來人數也減少百人，大多是年紀大的長者因病過世或是子女接去都市居住，銀髮共餐人數也明顯少了很多，以前五六桌都坐不夠，現在則是坐不滿，雖然有點感概，但依舊是保持辦桌的模式，菜色都一樣澎湃，不惜成本希望照顧到里內的銀髮長輩。